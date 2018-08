Amazonense encontra um novo futuro no Badminton

Aos 23 anos, o estudante Jonathan Gomes ganhou mais um incentivo para vencer as dificuldades do dia a dia. Após ser descoberto pelo professor Fernando Taffarel, o jovem iniciou a pratica do badminton paralímpico, esporte pouco popular no Brasil. Em pouco mais de um ano, o lazer gerou frutos positivos.

Em sua primeira competição, disputada em São Paulo (SP), Jonathan conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. Agora, o aluno da escola Cacilda Braule Pinto, localizada no Coroado, Zona Leste de Manaus, voltará a São Paulo para disputar seu primeiro campeonato internacional.

Natural de Manaus, Jonathan nasceu com uma má formação no pé esquerdo. Foi justamente a deficiência motora que levou o jovem ao esporte. Para melhorar sua locomoção, ele começou a praticar hidroginástica no Centro de Convivência da Cidade Nova, Zona Norte da capital. Foi ali que encontrou o professor de educação física Fernando Taffarel e o badminton.

“Comecei a praticar a modalidade graças ao professor Fernando Taffarel, que dava aula de hidroginástica no Centro de Convivência da Cidade Nova. Lá, ele me viu e percebeu que eu tinha uma certa dificuldade motora por causa da minha deficiência. Ele perguntou se eu queria conhecer o clube que funciona na escola Cacilda Braule Pinto e iniciar a prática do esporte. Aceitei o desafio. Vim, conheci e gostei. Comecei a participar e, desde maio, estou competindo”, conta o jovem, que já conquistou ótimos resultados, apesar do pouco tempo de treinamento.

“Estou praticando badminton há pouco mais de um ano. Minha primeira competição foi o 2º Campeonato Nacional de Badminton, realizado em São Paulo. Lá, conquistei a medalha de bronze na categoria individual e ouro nas duplas”, diz Jonathan.

Neste domingo (5), o atleta vai embarcar para uma nova missão. Nos próximos dias, Jonathan irá encarar sua primeira competição internacional. O Open será disputado em São Paulo (SP), e a expectativa do jovem é de conquistar mais medalhas para o Amazonas.

“Estou treinando bastante para a competição internacional. Minha rotina é forte e darei o meu melhor para conseguir alcançar o pódio. Infelizmente, minha maior dificuldade é conseguir patrocínio. Não conto com apoio do governo. Consegui apenas a passagem por ainda estudar. Estou no sexto e sétimo ano do Educação para Jovens e Adultos (Eja)”, cita o atleta, que ainda afirmou ser grato aos benefícios conquistados após começar no esporte.

“O esporte ajudou a melhorar a minha locomoção. Antes de praticar, eu vivia com dores e acamado. Ele me deu uma motivação para seguir em frente, atrás dos meus objetivos”, finalizou.

