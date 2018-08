Lenda do vôlei destaca confronto entre Brasil e Holanda

Manaus - Bruninho, Lucão, Wallace, Maurício Souza e muitos outros gigantes do vôlei nacional estão confirmados para o amistoso de vôlei entre Brasil e Holanda, que acontece próximo dia 20 de na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Avenida Constantino Nery, às 20h30.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta segunda (6), pelo CEO da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari, ao lado presidente da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), Tadeu Picanço.

“Sempre que tivemos eventos da CVB em Manaus nossos resultados foram maravilhosos e muito bem prestigiados. Por isso, para este jogo, nossos principais jogadores e uma série de campeões olímpicos vão estar aqui representando o Brasil”, disse Lattari, ao comentar que espera que a Arena possa novamente estar lotada de torcedores, assim como na última vez que a equipe de Renan Dal Zotto esteve na capital amazonense, em agosto do ano passado, enfrentando os Estados Unidos e vencendo no tie break por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 19/25, 25/11, 16/25 e 15/8.

Radamés Lattari e Tadeu Picanço comentaram sobre a partida da seleção contra a Holanda | Foto: Divulgação





O técnico que também levou o Brasil para as Olimpíadas de Sidney (2000) ainda revelou que a seleção canarinho participará de uma sessão de autógrafos um dia antes da partida, 19 de agosto, das 17h às 17h50, no piso L2 do Shopping Ponta Negra. Os fãs que desejarem tirar foto, ganhar autógrafos e conhecer os ídolos, poderão participar da ação de maneira gratuita.

“Essa é uma maneira de aproximar o torcedor dos jogadores e criar um momento especial para todos. Tenho certeza que será um sucesso e convidamos todos a participar”, destacou o CEO, ao avisar que os treinos da seleção brasileira tambem vão ser abertos na capital amazonense. O primeiro acontece no dia 19/08 das 19h30 às 21h30 e o segundo dia 20/08 das 10h às 11h30, ambos na Arena Amadeu Teixeira.

De acordo com o presidente da FAV, Tadeu Picanço, o time brasileiro desembarca em Manaus no domingo (19), às 12h20, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A equipe deixa a cidade na terça-feira (21), às 22h.

“Vamos ter um clássico fantástico, que já foi final de Jogos Olímpicos, e com mais de 30 dias de preparação, o Brasil deve manter a tradição de melhor do mundo. Ter este jogo é um privilégio e tudo o que não foi colocado na Liga das Nações será visto aqui”, disse o gestor sobre a atual campeã olímpica.

Os ingressos em pontos físicos para Brasil e Holanda começam a ser vendidos hoje (7), em dois locais da cidade: Arena Amadeu Teixeira (9h às 18h) e Academia Fórmula do Shopping Ponta Negra (10h às 21h). A venda dos ingressos pela internet já iniciou e pode ser feita pelo site http://www.tudus.com.br/ Os valores dos tickets são a partir de R$50.

*Com informações da assessoria

