Atleta amazonense é ouro em campeonato Norte-Nordeste, em Recife

Manaus - Destaque da Seleção do Amazonas, a atleta Sabrina Moura, de 16 anos, é a atual campeã na categoria absoluto do Campeonato Norte-Nordeste, disputado em Recife, Pernambuco (PE). Ela é aluna há mais de um ano do projeto de jiu-jítsu do Abrigo Moacyr Alves.

De acordo com Sabrina, as aulas de jiu-jítsu ajudaram a desenvolver o esporte para as competições.

“Foi uma experiência incrível viajar para outro lugar para representar meu Estado e a minha bandeira, que é a Nova União/Abrigo Moacyr Alves, onde é realizado um trabalho incrível", destacou entusiasmada Sabrina Moura.

"Agradeço aos meus mestres (Ottavio Rodrigues, Alexandre, Zeolino, Dileno Lopes) e a equipe do mestre Márcio Pontes pelo apoio. Isso para mim está sendo apenas o início, pois eu pretendo buscar cada dia mais aprendizado e focar nos meus objetivos para levar a bandeira que eu represento ao topo mais alto do pódio mais e mais vezes”, completou a atleta.

O projeto de jiu-jítsu no Abrigo Moacyr Alves existe desde junho de 2016 e atende 165 atletas.

