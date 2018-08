Corinthians vê novo confronto contra a Chapecoense como outra história

Um dos pontos a se acertar é a perda de concentração nos minutos finais das partidas | Foto: Divulgação

Os jogadores do Corinthians sabem que o duelo desta quarta-feira contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), é uma outra história em relação à derrota do último domingo para o mesmo adversário, só que pelo Campeonato Brasileiro. O jogo decisivo nesta semana vale a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

Como atenuante está o fato de que o técnico Osmar Loss optou por um time reserva, poupando as suas principais estrelas para a partida de mata-mata. No jogo anterior o Corinthians foi derrotado por 2 a 1, de virada, ao sofrer um gol nos acréscimos e outro em uma linda cobrança de falta após vacilo do goleiro Cássio, que colocou a mão na bola fora da área e até poderia ter sido expulso - levou só cartão amarelo.

"Fizemos um primeiro tempo bom, mas no segundo a gente não conseguiu jogar. Isso nos deixa chateado. O primeiro tempo podia ter virado dois ou três gols, pelo controle de jogo que tivemos com a bola no pé. Ficamos frustrados pelo primeiro tempo tão bom. Temos agora de buscar o equilíbrio nos 90 minutos", comentou o lateral-direito Fagner, que não atuou, mas será titular nesta quarta-feira.

Um dos pontos a se acertar é a perda de concentração nos minutos finais das partidas. O Corinthians vem sofrendo na temporada com gols nos acréscimos que culminam em derrotas.Foi assim no último domingo contra a Chapecoense e já aconteceu em outras oportunidades, como contra o Bahia e Internacional.

"No futebol tudo é possível, então vamos trabalhar para minimizar os erros e voltar para casa com a classificação. Já temos o alerta e sabemos o que pode acontecer. Vamos trabalhar bem para não sermos surpreendidos", continuou Fagner, ciente de que o time precisa manter o foco durante os 90 minutos.

