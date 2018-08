Iranduba da Amazônia enfrenta a Seleção Brasileira Sub-20 no Futsal

Manaus - Em preparação para o Sul-Americano da categoria, que será em setembro de 2018, a seleção brasileira feminina de futsal SUB-20 fará um período de treinos em Manaus e disputará um amistoso com o Iranduba da Amazônia.

O Esporte Clube Iranduba da Amazônia estará recebendo “em casa”, a Seleção Brasileira de futsal feminino sub-20 para um jogo amistoso, no dia 25 de agosto, a partir das 17h, na Arena Amadeu Teixeira.

A Seleção passará cinco dias na capital amazonense, por uma iniciativa que é parte do projeto de captação para fomento do Futsal Feminino sub-20, com o objetivo de treinar e avaliar atletas para a participação da Seleção Brasileira no Sul-Americano da categoria.

O convite ao Iranduba para o amistoso foi feito pela coordenadora de projetos do Departamento Feminino da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), Tatiana Weysfield.

A importância do evento

Pela primeira vez, a Seleção Brasileira está sendo recepcionada pelo Iranduba. A presença de um time de maior grau de importância fomenta os esportes na região, bem como a participação de mais meninas no futsal.

O futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e tende a escalar sua visibilidade, uma vez que equipes como o Iranduba se destacam com cada vez mais vitórias e títulos, promovendo as jogadoras e o próprio clube.

*Com informação da assessoria.

