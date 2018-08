Agüero marca 3, Gabriel Jesus quebra jejum e Manchester City faz 6 a 1

Sergio Aguero marcou três gols na partida contra o Huddersfield. | Foto: Divulgação

Manchester, Inglaterra - O Manchester City não tomou conhecimento do Huddersfield e goleou o adversário por 6 a 1 neste domingo (19), em casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O argentino Sergio Agüero foi o destaque da partida ao marcar três gols. Gabriel Jesus também teve uma boa atuação e fez um. David Silva e Kongolo (contra) completaram a goleada. Stankovic descontou.



Participar da goleada foi também um alívio para o atacante brasileiro que enfrentava um jejum de três meses sem balançar as redes em um jogo oficial. Gabriel Jesus passou em branco os cinco jogos que disputou na Copa do Mundo da Rússia. Seu último gol em uma competição foi na rodada final do Inglês da temporada passada. Pela seleção brasileira ele marcou no amistoso preparatório para a Copa, nos 3 a 0 sobre a Austrália.

Atual campeão da competição, o Manchester City soma agora duas vitórias após duas rodadas e volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Wolverhampton. O Huddersfield, que perdeu as duas partidas que disputou, receberá Cardiff na busca pelos primeiros pontos na competição.

Gabriel Jesus passou em branco os cinco jogos que disputou na Copa do Mundo da Rússia, mas marcou na partida contra o Huddersfield. | Foto: Divulgação

Com estádio lotado e empurrado pelos torcedores, o City não deu chances para o adversário. Pressionou desde o início e até que demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. O goleiro brasileiro Ederson cobrou tiro de meta na ponta direita. Agüero arrancou em velocidade, aproveitou que o goleiro Ben Hamer havia saído da meta e bateu por cobertura.



Seis minutos depois, Mendy arrancou pela esquerda, tabelou com Gabriel Jesus e perdeu a bola ao entrar na área. Gabriel pegou a sobra e bateu firme no canto direito do goleiro adversário para ampliar.

O Huddersfield estava perdido em campo e levou o terceiro aos 36 Mendy avançou mais uma vez pela esquerda e cruzou rasteiro. Hamer vacilou na hora de encaixar e soltou a bola nos pés de Agüero: 3 a 0.

O Manchester City relaxou com a vitória praticamente assegurada e viu o adversário diminuir aos 42. Após bola alçada na área, Mounié desviou na primeira trave e Stankovic apareceu para desviar para as redes.

Mas, no segundo tempo, o massacre continuou. Logo aos dois, David Silva cobrou falta com perfeição no ângulo e ampliou. Agüero ainda acertou a trave antes de fazer o quinto gol da equipe, o terceiro dele na partida. Aos 29, Mendy cruzou mais uma vez da esquerda e o argentino marcou.

Gabriel Jesus também perdeu uma boa oportunidade de fazer o sexto. Mas na sequência, o brasileiro fez boa jogada e tocou para Sané. Ele ficou de frente com Hamer e tentou tirar do goleiro. A bola acabou batendo em Kongolo e entrou: 6 a 1.

Manchester United perde

Já o Manchester United foi surpreendido neste domingo e perdeu por 3 a 2 para o Brighton & Hove Albion, fora de casa. O time anfitrião chegou à vitória com gols de Shane, Duffy e Pascal Gross. Lukaku e Pogba marcaram para os visitantes.

A equipe do técnico José Mourinho agora tem uma vitória e uma derrota na competição e ocupa a parte intermediária da tabela, junto com o adversário, que havia tropeçado na rodada de estreia. O United, no entanto, deu mais uma demonstração de que precisará evoluir muito para brigar pela taça da competição.

O Manchester United foi surpreendido neste domingo e perdeu por 3 a 2 para o Brighton & Hove Albion, fora de casa. | Foto: Divulgação

Depois de vencer o Leicester City por 2 a 1 na estreia sem um futebol convincente, a equipe de Manchester teve uma péssima atuação neste domingo. O time começou perdido em campo e viu o adversário marcar dois gols em dois minutos.



Aos 25, March cruzou rasteiro, e Murray deu um toque com categoria para tirar do goleiro De Gea e abrir o marcador. Logo em seguida, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área para o zagueiro Duffy, que mandou uma bomba para as redes.

O United esboçou uma reação. Aos 33 minutos, após escanteio, Shaw dividiu com o zagueiro e Lukaku aproveitou para desviar de cabeça. Mas não deu nem muito tempo de tentar pressionar o adversário e ir em busca do empate. Sete minutos depois, o Brighton foi ao ataque e chegou ao terceiro gol.

O brasileiro Fred perdeu a bola no meio-campo, o alemão Gross invadiu a área e foi derrubado por De Bailly. O árbitro assinalou pênalti. O próprio Gross foi para a cobrança e bateu fraco no meio do gol. A bola tocou na perna de De Gea e entrou.

No segundo tempo o United tinha dificuldades para colocar a bola no chão e trocar passes no ataque. A equipe tentava diminuir a vantagem do adversário basicamente com bolas alçadas na área. Mas sem sucesso. O belga Fellaini entrou para tentar mandar essa bola de cabeça para o gol, mas não teve jeito.

Fellaini ainda contribuiu para que a equipe chegasse ao segundo gol. Aos 49 minutos, ele foi derrubado na área por Duffy e o árbitro marcou pênalti. Pogba bateu e fez. Mas não houve tempo para buscar o empate.

O United volta a campo agora na segunda-feira, dia 27, quando receberá o Tottenham no encerramento da terceira rodada do Campeonato Inglês. O próximo adversário vem de duas vitórias. O Brighton visitará o Liverpool no sábado.

Vitória do Watford

Também neste domingo, o Watford derrotou o Burnley por 3 a 1, fora de casa, e alcançou o seu segundo triunfo no Campeonato Inglês. Andre Gray, Troy Deeney e Will Hughes marcaram para os visitantes. Tarkowski descontou para o time anfitrião.

