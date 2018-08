Jogador irandubense realiza sonho e assina com clube paulista

Reginho estava treinando há sete meses no Atlético Amazonense | Foto: Arquivo pessoal

Manaus - Mais um amazonense está próximo de realizar o sonho de ser um jogador de futebol profissional. Desta vez o filho de Iranduba, Reginaldo Leite Leutério Filho de apenas 20 anos está de viagem marcada para o Estado de São Paulo. “Reginho”, como é conhecido, vai assinar contrato de um ano com o Mogi Mirim Esporte Clube, e disputar pelo menos três campeonatos profissionais durante esse período.

Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, o pai do jogador, o microempresário Reginaldo Leite Leutério, 48, contou que depois de uma longa caminhada desde os 12 anos de idade quando começou a treinar nos clubes locais, ‘Reginho’ foi agraciado com essa oportunidade única de atuar profissionalmente fora do Amazonas.

O jovem que joga como meia-atacante, é natural do distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 9 quilômetros de Manaus) e já passou por clubes tradicionais do Amazonas, como São Raimundo, Nacional, estava treinando há sete meses no recém-nascido Atlético Amazonense, se preparando para disputar a Copa Amazonas.

Reginho é o primeiro da direita para a esquerda na fila agachada | Foto: Arquivo pessoal

Um grande personagem da conquista de Reginho foi o ex-lateral direito campeão do mundo da Fifa pelo Corinthians no ano 2000, José Sátiro Nascimento, o “Índio”, que foi convidado pelo atual presidente do Atlético Amazonense, Henrique Barbosa e estava trabalhando no clube e observando os jogadores.

“O Reginho fez peneira no Atlético Amazonense, passou em todos os testes, e um dos caras que aprovou o Reginho foi o Índio. Como eu ia sempre nos treinos a gente criou uma amizade, foi quando ele falou que quando chegasse em São Paulo ia conseguir colocar o Reginho em clube”, contou.

Reginho já estava pronto para disputar a Copa Amazonas pelo Atlético Amazonense, quando o pai recebeu uma ligação do presidente do Clube Atlético Penapolense, um clube paulista que está vinculado ao Mogi Mirim, sendo convidado para assinar o contrato profissional. O convite foi aceito de imediato e o jovem está de viagem marcada para São Paulo nesta terça-feira à noite.



No Mogi Mirim Reginho chega para reforça a equipe na Séria A-2 do Campeonato Paulista, que equivale a segunda divisão do estadual, a Copa Ouro e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, que ocorre em janeiro.

Reginaldo informou ainda que Iranduba, está próxima de realizar um feito, porque outro talento da terra, o Lucas de 20 anos, que também treinava no Atlético Amazonense está preste a assinar contrato com outro clube paulista, que ainda não foi informado.

