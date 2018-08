Seleção Brasileira de vôlei vence Holanda por 3 sets a 1, em Manaus

Jogo amistoso entre Brasil x Holanda | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Quase 5 mil pessoas lotaram a Arena Amadeu Teixeira, localizada na Rua Lóris Cordovil – bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste da capital, durante as duas horas de jogo entre as seleções de vôlei de Brasil e Holanda, que garantiu ao time nacional a 2ª vitória consecutiva nos jogos amistosos por 3 sets a 1. A disputa que aconteceu na noite de segunda-feira (20) foi uma realização da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e da Federação Amazonense de Voleibol (FAV).



Abrindo o placar da noite e marcando o primeiro ponto, a Holanda – que também foi derrotada pelo Brasil no último jogo em Brasília – mostrou para a torcida que não tinha intenções de voltar pra casa sem a vitória. Mas com a mesma força do primeiro jogo, o brilhante Wallace emplacou os dois pontos seguintes levando o público amazonense a loucura dentro do estádio. Ainda no primeiro set da noite, brilharam ao lado do oposto os brasileiros Bruninho, o estreante Kadu, Lucas Loh, Maurício Souza, além de Thales.

Após forte marcação de Wallace no bloqueio dos ataques, o time holandês fez a primeira substituição na equipe em quadra, e aos 22 minutos do primeiro set já havia feito três mudanças no time. A estratégia do técnico holandês Gido Vermeulen, parece ter dado certo e após a reorganização da equipe a Holanda fechou a partida com 25 x 23 em cima do Brasil.

Voltando com força total para o segundo set da noite, o time canarinho mais uma vez apostou no estreante e recém titular, Kadu que junto a Wallace, Bruninho e Lucão dominaram os ataques, saques e bloqueios que obrigaram a equipe adversária a realizar mais uma substituição em quadra. A pressão da torcida em cima do time estrangeiro era forte e aos 22 minutos do 2º set, Lucas Loh marcou 23 x 15 para o Brasil com um belíssimo bloqueio de paredão que aqueceu ainda mais os torcedores presentes. Após 4 substituições feitas pela Holanda, o time brasileiro levou a melhor no 2º tempo fechando o placar em 25 x 17 para o Brasil.

No 3° set, Wallace e Kadu voltaram garantido a defesa da equipe brasileira em forte atuação no bloqueio da bola que chegava com rapidez das mãos dos holandeses. Nesse momento o técnico brasileiro Renan Dal Zotto fez a primeira substituição efetiva na equipe e colocou o caçula Rodriguinho no saque, substituindo o incrível Kadu. Após a solicitação de pequenos intervalos por ambas equipes, aos 23 minutos do 3° tempo o placar marcava o empate de 20 x 20, mas em seguida o gigante Evandro entrou em quadra finalizando a partida em 25 x 23 para o Brasil.

Somando um placar de 2 sets a 1, os meninos brasileiros voltaram para o 4º e decisivo set da noite mostrando confiança. O lendário Lucão uniu-se a Wallace que mais uma vez deu um show de bloqueio e adrenalina na arena tomou conta do local quando ainda aos 9 minutos o placar marcava 8 x 8. Um dos momentos que roubaram a atenção durante a partida foi um saque feito por Lucão que atingiu em cheio o rosto do holandês Ter Horst, mas após pedir desculpas ao adversário, o jogo seguiu normalmente.

Consolidando a vitória por 3 sets a 1 a cada minuto que passava, a equipe brasileira de vôlei masculino contou com a ajuda de Evandro nos últimos momentos e fechou a noite marcando 23 pontos contra 19 da Holanda. Vitória do Brasil.

O técnico brasileiro Renan Dal Zotto falou com a imprensa após o triunfo do brasil sobre a Holanda e disse que apesar de estar mais confortável com a posição do time na disputa dos amistosos, ainda deve continuar remanejando as posições de atuação do time canarinho.

“Não deixa de ser motivador ganhar dois jogos seguidos mas a gente não pode vacilar porque a Holanda não deixa de ser um time forte. Hoje a gente viu uma linda atuação do Nimir Abdel em quadra e é com essas observações que temos que tomar cuidado. Agora é hora de sentar, reavaliar os erros e acertos se preparar para a próxima disputa onde eu não descarto mudanças nas posições dos jogadores”, explicou Renan Dal Zotto.

O tour de amistosos preparatório para o Campeonato Mundial ainda passará por Belém, no dia 22 de agosto. A Holanda foi escolhida para a série por estar no grupo do Brasil na primeira fase da competição, disputada de 9 a 30 de setembro, na Bulgária e na Itália. A seleção brasileira estreia no dia 12 de setembro, contra o Egito. Além de Holanda e Egito, também estão no grupo França, Canadá e China. A primeira sede da equipe comandada por Renan Dal Zotto será Ruse, na Bulgária. A fase final será em Turim, na Itália.

