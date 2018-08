Palmeiras defende invencibilidade contra o Botafogo

Felipe Melo será o responsável por proteger a defesa alviverde | Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo





São Paulo (SP) – Invicto e com seu gol intacto, o Palmeiras busca mais uma vitória sob o comando de Luiz Felipe Scolari, em duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (22), às 20h (de Manaus), no Allianz Parque. O Glorioso, por sua vez, não vence há quatro partidas e vai buscar sua recuperação em choque válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Verdão vive um grande momento e não sofre gols há sete jogos, marca lograda pela última vez em 1992. O Palmeiras passou intacto por Paraná (3 a 0), Bahia (0 a 0), América-MG (0 a 0), Cerro Porteño (2 a 0), Vasco da Gama (1 a 0), Bahia (1 a 0) e Vitória (3 a 0).

“Nós falamos que é importante não levar gol, sabemos a qualidade lá na frente. Se não tomarmos gol, com a qualidade na frente vamos fazer e consequentemente ter a vitória”, afirmou o lateral Diogo Barbosa.

O Alviverde vem de triunfo por 3 a 0 na Bahia sobre o Vitória, mesmo preservando os titulares, e busca a terceira vitória consecutiva na competição. Na 6ª colocação, com 33 pontos, a equipe de Felipão está a oito pontos do líder São Paulo. Além disso, disputa a semifinal da Copa do Brasil e oitavas da Copa Libertadores.

Léo Valencia é uma das armas alvinegras para furar bloqueio palmeirense | Foto: GUILHERME RODRIGUES

“É importante um grupo forte, mesmo mudando peças, o time continua jogando bem e conseguindo as vitórias. Mesmo com esse calendário cheio, estamos conseguindo os bons resultados”, completou Diogo, que não esclareceu qual será a equipe titular nesta quarta-feira.



O Glorioso vive situação oposta. Perdeu de 3 a 0 para o Atlético-MG em casa no fim de semana, completando quatro jogos sem triunfo no Brasileirão. Com 22 pontos, a proximidade com a zona de rebaixamento já começa a preocupar.

“Logicamente que pretendemos fazer um grande segundo turno, mas não podemos traçar metas. Temos que pensar no jogo a jogo e projetar sempre a próxima partida. Teremos mais um grande desafio contra o Palmeiras”, disse o treinador do Botafogo.

“Sabemos que é muito complicado jogar na casa do Palmeiras, a pressão é grande e eles vão querer tomar a iniciativa do confronto. Vamos precisar encontrar o equilíbrio para neutralizarmos o adversário e encontrarmos a hora certa para ganharmos”, disse o meia Renatinho.

O volante Rodrigo Lindoso, com lesão na parte posterior da coxa direita, não vai atuar. Porém, Matheus Fernandes retorna de suspensão e vai ocupar a vaga. O time só será confirmado minutos antes do confronto, porém, o volante Jean deve ganhar a vaga de Gustavo Bochecha, reforçando a marcação.

O lateral-direito Marcinho, elogiado pelo técnico da seleção brasileira, Tite, retorna de suspensão e paga a vaga de Luís Ricardo, muito criticado contra o Galo. No comando de ataque, o uruguaio Rodrigo Aguirre, que não vem rendendo bem, pode perder o posto para Brenner ou até mesmo Rodrigo Pimpão.

Leia mais:

Por regularidade, Fluminense reinicia returno contra Corinthians

Iranduba da Amazônia enfrenta Seleção Brasileira de Futebol