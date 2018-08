Vasco sofre, mas arranca empate do Atlético-MG

O Atlético dominou a partida desde os primeiros minutos. | Foto: Bruno Cantini

Belo Horizonte (MG) - O Vasco sofreu para conseguir empatar com o Atlético, sem gols, na noite desta quinta (23), no Independência, em duelo válido pela abertura do returno. O resultado não é agradável aos olhares mineiros, pois fica na igualdade em casa e perde a oportunidade de subir posições. Já o grupo carioca ainda vê o Z- bem de perto, mas soma um ponto longe de casa.

Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Vitória, no Barradão, no domingo (26), às 15h (de Manaus). O Vasco recebe a Chape, no mesmo dia, às 18h, em São Januário.

Primeiro tempo

O Atlético contou com o retorno do volante Elias no duelo contra o Vasco. Porém, José Welison não entrou em campo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, o Galo mudou um pouco sua maneira de jogar. Elias, que estava mais solto nos duelos anteriores, precisou se segurar mais para contribuir com a marcação. Galdezani, escolhido para a posição de Welison, não atua como primeiro volante e teve postura parecida com Elias.

O Atlético dominou a partida desde os primeiros minutos. A equipe da casa tinha excelente comportamento tático. O meia Cazares era a grande cabeça pensante do time alvinegro. O camisa 10 era responsável por buscar a bola na defesa.

O Vasco apostava nos contra-ataques. Defensivamente, o time carioca estava muito bem comportado, com linhas certeiras e uma postura impecável. Mas não conseguia sair para buscar o setor ofensivo.

Ao contrário da etapa inicial, o Vasco voltou atento ao ataque na segunda parte do jogo. O time de Valdir Bigode trocava mais passes na frente.

O técnico Thiago Larghi percebeu a necessidade de colocar Luan em campo. Os gritos da torcida serviram de alerta: estava na hora do menino maluquinho entrar. A substituição foi parecida ao que aconteceu no Engenhão, no fim de semana, com a saída de Nathan, aos 13 minutos.

Sem sucesso, o técnico Thiago Larghi apelou: tirou o outro volante que estava em campo e colocou Denilson.

Não adiantou. O Atlético seguiu intenso, conseguiu meter uma bola na trave no último lance do jogo, mas o gol não saiu.

