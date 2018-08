São Paulo sofre, mas vence o Ceará por 1 a 0

São Paulo - No sufoco, o São Paulo conseguiu manter a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória sofrida diante do Ceará por 1 a 0, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, com gol de Bruno Peres aos 32 minutos do segundo tempo, o time chegou aos 45 pontos em 21 rodadas. O clube tricolor teve muitas dificuldades diante do rival cearense, que mostrou grande atuação defensiva e colocou o líder em risco em alguns lances.

Dono da segunda maior média de público do Brasileirão com 33 mil torcedores por jogo (o líder é o Flamengo, com 35 mil), o São Paulo levou 57 mil pagantes ao Morumbi, número inferior ao recorde de pouco mais de 59 mil do clássico carioca entre Fluminense e Flamengo, em junho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O JOGO

O São Paulo começou em ritmo intenso, decidido a abrir o placar nos primeiros minutos. Conseguiu uma sequência de boas chances nos primeiros minutos. O time adiantou a marcação, para tentar recuperar a bola na saída de bola, e fez o jogo se desenvolver no campo do rival. O saldo negativo dessa blitz foi um cartão amarelo em Everton, que usou a mão para finalizar cruzamento de Rojas. Por isso, ele está fora do jogo diante do Fluminense, na próxima rodada.

Embora o Ceará mostrasse marcação efetiva na entrada da área, o São Paulo conseguiu furar o bloqueio pelos lados do campo, principalmente pela direita, com o eficiente Joao Rojas. Com isso, conseguiu nova sequência de boas chances aconteceu aos 13 minutos, com duas grandes defesas do goleiro Éverson em seguida. As melhores chances do primeiro tempo, no entanto, pararam por aí.

Acostumado à estratégia de roubar pontos dos grandes fora de casa (na última rodada empatou com o Vasco, no Rio de Janeiro), o Ceará suportou a pressão e conseguiu respirar na metade do primeiro tempo. Aproveitando a queda do ritmo são-paulino, o time visitante até arriscou alguns ataques e deixou a torcida da casa apreensiva no Morumbi.

O São Paulo cruzou 11 vezes na área no primeiro tempo, mas Diego Souza era o único especialista na finalização. O técnico uruguaio Diego Aguirre decidiu apostar na variação de jogadas e colocou o meia Shaylon no lugar do volante Luan. O time tinha agora apenas Jucilei como marcador no meio.

A dificuldade para achar o gol deixou o São Paulo nervoso e apressado. E o time começou a dar espaços. Após grande jogada, Leandro conseguiu a melhor chance do Ceará no jogo. Ele construiu toda a jogada, mas chutou em cima de Sidão salvou aos 18 minutos. Grande defesa.

O time cearense conseguiu montar um sistema defensivo bastante eficiente, bloqueando os cruzamentos e até as triangulações na entrada da área. O time visitante, no entanto, não conseguiu parar Reinaldo. O lateral-esquerdo invadiu a área e tocou para Diego Souza que, lúcido e eficiente, achou Bruno Peres. Com um chute cruzado, ele fez seu gol com a camisa do São Paulo. Foi um gol com jeito de desabafo e alívio para 57 mil torcedores.

