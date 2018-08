MMA: Sorteio define duelos do evento de lutas 'Rei da Selva' em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - O evento de lutas "Rei da Selva", em Manaus, preparou, para a sua 12ª edição, que acontece no dia 1º de setembro, dois grandes GPs de MMA. Um pela categoria dos pesos-leves (até 70 kg), outro pelos pesos-mosca (até 57 kg).



Com quatro fortíssimos competidores em ambas as categorias, o Rei da Selva pretende manter sua hegemonia como grande torneio de "crias" da terra no Amazonas. Para isso, coloca frente a frente, no campeonato interno, estrelas em ascensão de renomadas academias locais.

Após sorteio realizado, ficou definida a ordem dos confrontos. O GP (Grand Prix) funciona no seguinte esquema: três lutas acontecem. Duas eliminatórias e a decisiva.

Confira o esquema de divisão dos combates do Rei da Selva 12.

Pelo GP dos pesos-leves, no sorteio, a ordem e distribuição é a seguinte:

Lucas Batista (Cosme Jr Team) enfrenta Diego Passos (OCS Monteiro) na primeira luta. Oberlan Silva (All Blacks/Oberlan Team) duela contra João Batista (MPBJJ/Nova União).

GP categoria mosca:

A primeira luta será entre Mauricio Freire (Coach Boxe Amazonas) contra Otaniran Matos (Vasconcelos Team). O vencedor de cada duelo faz a final pelo título.

Os GPs abrem a 12ª edição do Rei da Selva. O evento, que tem início previsto para as 19h, começa com os campeonatos e depois segue card normal, que conta ainda com sete lutas, incluindo dois desafios estaduais.

Card Principal

Co Main Event

Desafio Amazonas VS Bahia (até 57 kg)

Luan Fernandes (The Pride) VS Matheus Raposinha

Categoria Palha até 53kg

Larissa Raywry (Deo Academy/Denis Wester) VS Dayane Souza (All Blacks)

Categoria Pena até 66kg



Elves Brener (MRBJJ) VS Luan Anderson (Team Rafael Ceará)

Categoria Médio até 84kg



Ramon Costa (Nonato Muay Thai) VS Jorge Marreta (Trinity)

Categoria Meio Médio até 77kg



Edvandro Rodrigues (CTT Brunocilla/Marcos de Jesus) VS Jhonnys Nobre (Mutação Combat Team)

Categoria Pena até 66kg



Allan Soares (Cosme Jr Team) VS Thiago Freitas (Clube Freitas)

GP categoria Mosca até 57Kg



Mauricio Freire (Coach Boxe Amazonas)

Augusto César (Cosme Jr Team)

Otaniran Matos (Vasconcelos Team)

Gutt Galdiere (Nova União Dp1 Bronx)

GP categoria Leve até 70Kg



Lucas Batista (Cosme Jr Team)

João Batista (MPBJJ/Nova União)

Diego Passos (OCS Monteiro)

Oberlan Silva (All Blacks/Oberlan Team)

Ingressos

Os ingressos já estão à venda em valores que variam de R$ 40 a R$ 250. O mais barato é das cadeiras simples, na plateia.

A cadeira VIP custa R$ 70 e o valor máximo é referente à mesa para quatro pessoas. Para mais informações: (92) ‭98175-9845‬.

