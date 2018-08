Cruzeiro defende vantagem diante do Flamengo na Libertadores

Thiago Neves será titular diante do Flamengo | Foto: Divulgação

Belo Horizonte (MG) - O Cruzeiro construiu uma boa vantagem no primeiro duelo contra o Flamengo, no início do mês, pela Copa Libertadores, com vitória por 2 a 0. Agora as equipes se reencontram, na noite desta quarta-feira (29), no Mineirão, para definir quem avança às quartas de final do torneio continental para enfrentar o vencedor do embate entre Boca Juniors e Libertad, do Paraguai, que duelam amanhã (30), em La Bombonera, na Argentina. Na ida, o time argentino ganhou por 2 a 0.



A Raposa chega embalada para o jogo. No Brasileirão, no último sábado (25), a equipe voltou a vencer e bateu o Fluminense por 2 a 1, acabando com o jejum de um mês sem triunfar na competição nacional. Na Copa do Brasil a coisa anda bem encaminhada: o time está nas semifinais e terá o Palmeiras pela frente.

Nos treinamentos na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o Cruzeiro foi muito bem recebido pelos torcedores. Ontem, os atletas foram recepcionados pelos fanáticos, que fizeram uma bela festa. No Mineirão, outra grande exibição das arquibancadas está programada com mais de 60 mil ingressos vendidos. Nos treinamentos, Mano Menezes pediu privacidade. Os jornalistas não puderam acompanhar nada que foi feito, nem mesmo o aquecimento.

O treinador tem duas grandes dúvidas para o duelo contra o Flamengo. Uma na lateral-direita e outra no ataque. Na ala, Mano não confirmou o retorno de Edilson. Ele pode manter Lucas Romero, que embora seja volante desempenha um ótimo papel na posição. Na frente, o treinador ainda não confirmou se vai de Raniel ou Barcos. O Pirata ainda não encontrou seu melhor futebol com a camisa celeste, enquanto a joia celeste pede passagem a cada jogo, marcando gols e dando muita mobilidade ao setor.

Pelo lado do Flamengo, Maurício Barbieri vai manter a base que vem jogando, sem mudanças profundas. As duas equipes fazem boas campanhas no Brasileirão, mas preservaram alguns titulares no fim de semana. O Flamengo, também em Belo Horizonte, só que na Arena Independência, ficou no empate por 2 a 2 com o América-MG, figurando na terceira colocação. O São Paulo lidera com 45 pontos.

Corinthians em desvantagem

O Corinthians vive um momento errante na temporada, tem dificuldades para achar sua formação ideal e precisa reverter mais uma desvantagem em mata-mata. Para isso, o Alvinegro conta com a força da sua torcida e da sua Arena, trunfos fundamentais para a partida desta quarta-feira, às 20h45 (de Manaus), contra o Colo-Colo, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Depois de encerrar uma série de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro no último sábado (25), com o triunfo sobre o Paraná, também em Itaquera, o Alvinegro tem a missão de derrotar o adversário por pelo menos dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Um novo 1 a 0, resultado que favoreceu o time chileno na partida de Santiago, leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro placar dá a vaga aos visitantes.