Em vantagem, Palmeiras tenta avançar na Libertadores

São Paulo (SP) - Uma boa vantagem e um longo trabalho para conter o favoritismo deixam o Palmeiras confiante para, diante do Cerro Porteño, voltar a superar a barreira das oitavas de final da Copa Libertadores.

No Allianz Parque, a partir das 20h45 desta quinta-feira (30), a equipe tenta ficar entre os oito melhores times do continente após nove anos e conta com a vitória na ida, no Paraguai, por 2 a 0, para ajudar nesta tarefa



Desde 2009 o Palmeiras não consegue passar pelas oitavas de final da competição. Nas tentativas seguintes, foram eliminações nessa etapa em 2013 e 2017, ambas em condições similares.

A equipe era favorita contra Tijuana, do México, e Barcelona, do Equador. Mas mesmo com a decisão da vaga na condição de mandante, portanto, em casa, não conseguiu. Em outra edição do torneio, 2016, a eliminação veio na fase de grupos.

Nos últimos dias, o técnico Luiz Felipe Scolari fechou os treinos na Academia de Futebol e vetou a presença de jogadores na festa de aniversário de 104 anos do clube, realizada na noite de terça (28).

Tudo para preservar a concentração. Nas conversas com o elenco, o treinador tem ressaltado a importância de não se acomodar com o 2 a 0.

"Será um jogo difícil. Temos falado para esquecermos a vantagem que a gente conquistou fora. Cada jogo tem uma história, suas dificuldades... e este também terá", afirmou o goleiro Weverton

Com nove jogos sem perder nem tomar gol e invicto nesta Libertadores, o Palmeiras pode perder até por um tento de diferença que estará classificado para as quartas de final. Em caso de derrota por 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

A equipe terá força máxima no Allianz Parque. Sem jogadores suspensos, o Palmeiras vai utilizar os titulares poupados no domingo (26).

O Cerro, por sua vez, entrará em campo apostando na virada. Segundo colocado no campeonato nacional, o time paraguaio renovou seu ânimo após trocar de técnico nos últimos dias.

Luis Zubeldia foi demitido após a derrota para o líder Olímpia. O espanhol Fernando Jubero foi contratado e estreou com vitória de 4 a 1 sobre o General Díaz, no último fim de semana.

