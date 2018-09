Paraense contra amazonense na luta principal do Rei da Selva

Manaus -Os lutadores Helithon Davila e Antonio Escorpião Rei têm 76 lutas de MMA. Neste sábado (1°), no Manaus Plaza Shopping, a partir das 19h, os dois estarão no grande desafio Amazonas x Pará, como luta principal da 12ª edição do Rei da Selva.

O amazonense Helithon "Boquinha", de 28 anos, contabiliza 20 lutas em sua carreira. Destas, foram apenas cinco derrotas. Faixa preta, ele tem uma queda pela luta em pé e carrega bom histórico de nocautes. Ele vai para o tudo ou nada na noite deste 1º de setembro.

"Eu sou faixa preta, gosto de lutar no chão, mas me encontrei no MMA, na luta em pé. Gosto de nocautear. Levar o cara para o chão. É isso que eu vou fazer. Não estou ansioso, nem nervoso. Tenho o atual cinturão do Rei da Selva, estou confiante" conta Boquinha.

O paraense Escorpião tem 26 anos, mas garante ter em seu cartel 56 lutas. A maioria delas em eventos de porte menor, sem contabilização oficial. Ainda assim, rende uma bela experiência. E é essa carga que ele vai levar ao octógono.

"Vou subir no octógono para defender meu Pará muito bem e só saio de lá se for jogado, porque não desisto não. Me preparei como nunca para essa luta. Esse evento é muito grande. espero que meu adversário esteja preparado, porque eu vou pra cima mesmo" provoca Escorpião.

Os dois fazem a luta principal da noite. Não vale cinturão. Mas vale muito. Vale o confronto histórico que coloca em jogo a rivalidade entre Amazonas e Pará, duas potências no MMA. Com estilos de luta parecidos, os dois prometem fazer jus ao posto de main event com um combate bem casado e de muita trocação.

Farpas na pesagem

Na pesagem oficial do evento, Helithon não bateu o peso estipulado de 61 kg. Em resposta, Escorpião exigiu 20% do valor da bolsa do oponente e assegurou, antecipadamente, um ponto em cada round. Boquinha não se preocupou: "vou finalizar no primeiro round". A luta é a última da noite.

O Rei da Selva

Com nove lutas no card e dois GPs, a 12ª edição do Rei da Selva acontece no dia primeiro de setembro, no Manaus Plaza Shopping. Os ingressos já estão à venda em valores que variam de R$ 40 a R$ 250. O mais barato é das cadeiras simples, na plateia. A cadeira VIP custa R$ 70 e o valor máximo é referente à mesa para quatro pessoas. Para maiores informações: (92) 98175-9845.

Card completo

Main Event

Desafio Amazonas VS Pará

Categoria Galo Até 61kg

Helithon Davila (The Pride) VS Antonio Escorpião Rei (Escorpião Fight Team/Hard Fight)

Co Main Event

Desafio Amazonas VS Bahia

Categoria Mosca Até 57kg

Luan Fernandes (The Pride) VS Matheus Raposinha

Categoria Palha até 53kg

Larissa Raywry (Deo Academy/Denis Wester) VS Dayane Souza (All Blacks)

Categoria Pena até 66kg

Elves Brener (MRBJJ) VS Luan Anderson (Team Rafael Ceará)

Categoria Médio até 84kg

Ramon Costa (Nonato Muay Thai) VS Jorge Marreta (Trinity)

Categoria Meio Médio até 77kg

Edvandro Rodrigues (CTT Brunocilla/Marcos de Jesus) VS Jhonnys Nobre (Mutação Combat Team)

Categoria Pena até 66kg

Allan Soares (Cosme Jr Team) VS Thiago Freitas (Clube Freitas)

GP categoria Mosca até 57Kg

Mauricio Freire (Coach Boxe Amazonas)

Augusto César (Cosme Jr Team)

Otaniran Matos (Vasconcelos Team)

Gutt Galdiere (Nova União Dp1 Bronx)

GP categoria Leve até 70Kg

Lucas Batista (Cosme Jr Team)

João Batista (MPBJJ/Nova União)

Diego Passos (OCS Monteiro)

Oberlan Silva (All Blacks/Oberlan Team)

