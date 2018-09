GP da Itália: Hamilton se diz satisfeito com 3º lugar em Monza

Neste domingo (2), a largada da corrida no Circuito de Monza está marcada para as 10h10 | Foto: Reprodução/Instagram

Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton conquistou o terceiro lugar no treino classificatório para o GP da Itália neste sábado (1º). O resultado, para Hamilton, foi satisfatório, levando em conta a superioridade da Ferrari, que fez a dobradinha em casa, no Circuito de Monza.

Kimi Raikkonen surpreendeu e ficou com a pole position, seguido do companheiro Sebastian Vettel, que briga com Hamilton corrida a corrida pela liderança do campeonato. No momento, o inglês está na ponta, com 231 pontos, 17 a mais que Vettel.

"Foi um treino de classificação fantástico. Parabéns ao Kimi (Raikkonen)", disse Hamilton, que reconheceu que teria que fazer algo diferente para superar a Ferrari.

"A gente sabia que eles tinham ritmo nesse fim de semana e que seria necessário algo especial para alcançá-los".

Diante das oscilações de desempenho na pista, o piloto da Mercedes se mostrou satisfeito com o resultado conquistado e destacou a tensão durante o treino no circuito italiano. A Mercedes ainda teve o finlandês Valtteri Bottas na quarta posição, um pouco mais longe dos três primeiros.

"Essa distância existiu ao longo do fim de semana, no geral. A primeira volta de qualificação foi muito boa, mas a segunda poderia ser melhor. Foi incrível o nível de tensão e é assim que o automobilismo deve ser", destacou.

A largada da corrida no Circuito de Monza está marcada para as 10h10 (horário de Brasília) deste domingo.

Leia mais:

Vettel sonha com 1ª vitória no GP da Itália pela Ferrari

Com parada estratégica no fim, Barrichello vence Corrida do Milhão

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!