São Paulo aposta na força da torcida para vencer Fluminense no Morumbi

São Paulo - Melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com o aproveitamento de 86,6% jogando no estádio do Morumbi, na capital paulista, o líder São Paulo aposta, mais uma vez, na força da torcida para vencer o Fluminense neste domingo, às 16 horas, em duelo da 22.ª rodada da competição.

"A torcida tem comparecido em peso jogo a jogo e mais uma vez conteremos com este apoio", destacou o lateral-direito Bruno Peres, autor do gol da última vitória do time tricolor sobre o Ceará por 1 a 0. Versátil, o jogador, que também atua como meia e ponta, está invicto pelo São Paulo.

"Contamos com o nosso torcedor porque ele fortalece o time. Temos que brigar pelos três pontos e, assim, dar ao torcedor são-paulino um domingo feliz", completou o jogador. Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para a partida.

Preservado da última partida, o zagueiro equatoriano Arboleda falou da importância de não perder pontos dentro de casa. "É importante não perder ponto em casa, e por isso encaramos os jogos como verdadeiras decisões. Teremos mais uma batalha pela frente, e só um resultado positivo interessa ao nosso time", comentou.

Para o duelo, o técnico uruguaio Diego Aguirre não pode contar com Jucilei e Nenê, suspensos, Everton, suspenso e também lesionado, e Hudson, que tinha chances de jogar mas não participou dos últimos treinamentos e deve seguir fora da equipe para se recuperar plenamente da lesão no joelho.

O treinador uruguaio não confirmou quem jogará, mas considerando o que foi testado por ele nas atividades ao longo da semana, é provável que os jovens Liziero e Luan formem a dupla de volantes Shaylon assuma a vaga de Nenê e Everton Felipe substitua Everton. Edimar e Régis correm por fora por uma vaga entre os titulares.

O time tricolor lidera o torneio com 45 pontos, três a mais que o Internacional, segundo colocado, e quatro à frente do Flamengo terceiro colocado.

