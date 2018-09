Flamengo perde para o Ceará nos acréscimos e é vaiado pela torcida

Mais de 61 mil torcedores compareceram ao Maracanã na manhã deste domingo, mas saíram frustrados com a atuação do Flamengo, que foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0. O time visitante contou com gol de Leandro Carvalho aos 45 minutos do segundo tempo para vencer pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Com um gramado ruim e sol forte, o jogo foi desgastante para as duas equipes e, apesar de ter maior presença no campo de ataque, o time carioca não conseguiu pontuar. Assim, segue com 41 pontos na terceira colocação, e pode ver o líder São Paulo disparar. O Ceará, com 20 pontos, ainda é o penúltimo, mas vem em campanha de recuperação para escapar da zona do rebaixamento.

O Flamengo começou pressionando e encurralou o adversário no campo de defesa neste domingo. Jogador mais perigoso nos primeiros minutos, Diego chegou a balançar as redes em lance anulado por impedimento e quase marcou um gol olímpico, acertando o travessão.

Aos poucos, o ritmo foi diminuindo e o Ceará entrou no jogo, conseguindo assustar nas escapadas em contra-ataque. Diego Alves chegou a ser exigido em jogada cara a cara com Leandro Carvalho, mas se saiu bem e evitou o gol dos visitantes.

A pressão flamenguista continuou na segunda etapa, mas o gol teimava em não sair. Apostando demais em bolas levantadas para a área, o ataque rubro-negro consagrava o goleiro Éverson, que cortava todos os cruzamentos sem problemas. O Ceará tinha controle do jogo.

Impaciente, a torcida passou a vaiar o time nos minutos finais, especialmente Lucas Paquetá, que não fazia jogo inspirado. Aos 45 minutos, veio o castigo. Leandro Carvalho recebeu na intermediária, deu o corte em Réver e arriscou de longe. A bola quicou no gramado irregular e subiu, enganando Diego Alves, que não conseguiu evitar o gol da vitória cearense.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará recebe o Corinthians no Castelão, em Fortaleza, enquanto o Flamengo vai ao Beira-Rio, em Porto Alegre, enfrentar o Internacional, em duelo direto pelas primeiras colocações.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 X 1 CEARÁ

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Piris da Motta (Uribe), Lucas Paquetá, Diego e Éverton Ribeiro; Marlos Moreno (Vitinho) e Henrique Dourado (Lincoln). Técnico: Maurício Barbieri.

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas (Eduardo Brock); Edinho, Juninho e Calyson (Felipe Azevedo); Leandro Carvalho, Arthur (Arnaldo) e Juninho Quixadá. Técnico: Lisca.

GOL - Leandro Carvalho, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Diego e Henrique Dourado (Flamengo); Samuel Xavier e Calyson (Ceará).

RENDA - R$ 1.860.048,00.

PÚBLICO - 55.147 pagantes (61.277 total).

LOCAL Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

