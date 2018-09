Desfalcados, São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbi

São Paulo (SP) – Em encontro marcado por importantes perdas, São Paulo e Fluminense vão ficar cara a cara neste domingo (2), no Morumbi, às 15h (de Manaus), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo não poderá contar com, pelo menos, três de seus principais jogadores. O volante Jucilei e o meia Nenê, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0, contra o Ceará, na rodada passada, terão que cumprir suspensão automática.

O mesmo acontece em relação ao meia e atacante Everton. Porém, nesse caso, a situação é mais grave. Ainda que não tivesse ficado fora por suspensão, o jogador seria desfalque por contusão. Uma lesão muscular deve tirá-lo ainda das partidas contra Atlético-MG (5 de setembro) e Bahia (8 de setembro).

O número de baixas ainda pode aumentar. O volante Hudson, que já não conseguiu encarar o Ceará devido à lesão, ficou fora de boa parte dos treinamentos da semana e ainda terá que ser examinado para saber se poderá atuar.



O técnico Diego Aguirre, como faz costumeiramente, não antecipou o time que pretende escalar. Um retorno é certo. O volante Liziero, que cumpriu suspensão contra o Ceará, voltou a ter condições de jogo e deverá ocupar a vaga de Jucilei.

Para a posição de Everton, a tendência é de que o lateral-esquerdo Reinado, que já foi improvisado na posição, seja acionado mais uma vez para cumprir a função. Assim, Edimar seria colocado na lateral.

Para a vaga de Nenê, Shaylon é a opção mais provável. Também deve ser feita uma mudança na zaga. Dentro da “escala de revezamento” determinada por Aguirre, Arboleda, que ficou no banco na partida contra o Ceará, formará parceria com Anderson Martins, com Bruno Alves sendo mandado para a reserva. Essa mudança também leva em consideração o fato de Arboleda ter sido convocado para amistosos da seleção do Equador. Ele vai desfalcar o São Paulo por duas partidas.

Sem o artilheiro

O número de desfalques do Fluminense pode até não ser tão grande, mas a qualidade da baixa é. O principal atacante do Tricolor, Pedro, artilheiro do Brasileirão, deverá ficar fora de ação por aproximadamente três partidas. Sofreu uma lesão no joelho na derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, na última rodada.

Inicialmente, a impressão é de que a lesão seria mais grave. Porém, depois de nova avaliação, foi determinado que o atleta não precisará passar por cirurgia. Mesmo assim, a contusão fez com que ele fosse cortado da seleção brasileira depois de ter sido convocado pela primeira vez pelo técnico Tite. Sua ausência deve antecipar a estreia de Kayke, que foi contratado junto ao Bahia.

A situação do tricolor carioca ainda vai piorar. O meia equatoriano Sornoza, que forma com Pedro um oásis de criatividade em meio ao deserto de mediocridade do elenco do Fluminense, foi chamado para sua seleção e ficará fora por duas partidas. Porém, sua presença é esperada no jogo contra o São Paulo. Ausência certa é do zagueiro Gum, que está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos.

