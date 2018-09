Em casa, Chapecoense tenta fuga do Z-4 diante do Palmeiras

Chapecó (SC) - Com a corda no pescoço, a Chapecoense recebe o Palmeiras neste domingo (2), às 18h (de Manaus), na Arena Condá, em Chapecó, em confronto que fecha a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Derrotado pelo Vasco, por 3 a 1, no Rio de Janeiro, na rodada anterior, o alviverde catarinense passou a figurar na zona de rebaixamento. Com 21 pontos , caiu para o 17º posto na tabela de classificação.

Foi sua terceira derrota consecutiva, sendo que o primeiro fracasso dessa série foi diante do Corinthians pela Copa do Brasil. A baixa produção do time faz com que o fator casa seja considerado a maior esperança para o duelo deste domingo. Em jogos pelo Brasileirão, a Chapecoense não foi batida na Arena Condá neste ano.

Mudança de foco



Depois de fazer 2 a 0 no rival em Assunção, os paraguaios conseguiram chegar à vitória fazendo 1 a 0 e quebraram uma sequência de nove partidas em que o alviverde não tinha sua defesa vazada. Porém, o resultado foi insuficiente. Apesar do susto, o Palmeiras avançou e vai pegar o Colo Colo na próxima fase.

Para o confronto deste domingo, o técnico Luiz Felipe Scolari muito provavelmente colocará um time bastante diferente em campo. Ele fez isso durante todo o mês de agosto usando uma equipe para os confrontos do meio de semana e outro para os duelos de fim de semana. No Brasileirão, o Verdão ocupa o quarto lugar com 37 pontos.

