Amazonas nocauteia Pará e decide GP na 12ª Rei da Selva

Com a casa cheia, o Rei da Selva fez jus à sua história no cenário do MMA nacional e entregou aos fãs uma noite de excelência no último domingo (2). Os GP’s, que abriram a noite, levaram a torcida à loucura, e o main event, que colocava Amazonas e Pará dentro do mesmo octógono terminou para agradar quem é da terra: com vitória do amazonense Helithon por nocaute.

É impossível falar da 12ª edição sem destacar o lutaço entre Augusto César e Gutt Gattiere. Os dois avançaram no GP dos moscas com muita facilidade e conquistaram o título de melhor espetáculo da noite com a exibição da decisão do grand prix.

No fim, Augusto levou a melhor por decisão unânime dos juízes e foi às lágrimas ao receber o cinturão do Rei da Selva.

No outro GP, dos leves, Diego passou pela primeira luta fácil e finalizou César. No outro confronto, quem avançou foi João Batista, que atropelou Oberlan. Tudo ia bem na luta. Até João Batista ser desclassificado por enfiar o dedo no olho do oponente. Sendo assim, Diego foi o grande campeão da categoria.

A luta feminina, entre Dayane Monster e Larissa Rawry gerou grande expectativa no público. No dia anterior, na pesagem, Larissa se descontrolou e acertou um tapa no rosto da oponente. Dayane se manteve calma.

A resposta veio só na noite deste sábado, com um nocaute que deslocou o ombro de Larissa.

Ao longo de todas as nove lutas do card, mais as cinco dos GPs, o Rei da Selva inaugurou outra novidade em sua estrutura. Transmitiu tudo ao vivo pelo Facebook atingindo marcas históricas de transmissão de eventos pelo Amazonas. A proposta é modernizar e, pela internet, dar ainda maior vitrine aos atletas locais.

Confira os resultados completos da noite

Desafio Amazonas vs Pará: Helithon Davila (AM) venceu Antônio Escorpião Rei (PA) por nocaute técnico aos 4min16s do 2° round

Final do GP Categoria até 70.9kg: Diego Passos venceu João Batista após desclassificação por enfiar o dedo no olho do adversário aos 2min38s do 1° round

Final do GP categoria até 58kg: Maurício Almeida venceu Augusto César por decisão unânime dos juízes

Desafio Amazonas vs Bahia: Matheus Raposinha (BA) venceu Luan Fernandes (AM) por finalização aos 4min58s do 1° round

Categoria até 53kg: Dayane "Monster" Souza venceu Larissa Raywry por nocaute técnico aos 3min38s do 2° round

Card Preliminar

Categoria até 66.5kg Elves Brener finalizou Luan Anderson com um mata leão aos 1min35s do 2° round

Categoria até 84kg : Ramon Costa venceu Jorge Marreta por nocaute técnico aos aos 1min24 do 2° round

Categoria até 66.5kg: Allan Soares venceu Thiago Freitas por decisão unânime dos juízes

Categoria até 77.5kg: Jhonnys Nobre venceu Edvandro Rodrigues por nocaute técnico aos 51s do 1° round

GP Categoria Leve (70.9kg)

João Batista venceu Oberlan Silva por nocaute técnico aos 2min09s do 3° round

Diego Passos venceu Augusto César da Silva por finalização (mata-leão) aos 29s do 1° round

GP Categoria Mosca (até 58kg)

Augusto César venceu Gutt Gattiere por decisão unânime dos juízes

Maurício Almeida venceu Otaniran Matos por finalização (mata-leão) aos 1min56s do 1° round

