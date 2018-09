Manaus sediará maratona Rio Negro Challenger Amazônia

Manaus- Em dezembro, o Estado do Amazonas vai sediar o Rio Negro Challenger Amazônia 2018, uma das principais maratonas aquáticas do Brasil. O evento vai contar com a presença de duas das melhores atletas de águas abertas do mundo: a brasileira tri-campeã mundial, Ana Marcela cunha, e a holandesa campeão olímpica em 2016, Sharon Van Rouwendaal.

As atletas irão disputar nas águas do Rio Negro uma prova de natação em comemoração aos cinco anos do evento. A novidade foi anunciada pela a Associação Aquática do Amazonas.

A praia da Ponta Negra será o local da competição, que vai reunir mais de mil atletas, de 12 estados do país, além de estrangeiros em cinco eventos de natação, que vão ser realizados em um único dia.

O evento acontece no dia 9 de dezembro. Para mais informações sobre as provas e inscrições, basta acessar o site www.rionegrochallenge.com.br

ou pelo www. rionegrochallenge.com.br

Leia mais:



2º Circuito de Aspirantes e Master em natação recebe 240 atletas no AM

Amazonas nocauteia Pará e decide GP na 12ª Rei da Selva

Meninos da Vila Manaus garantem vaga na final do Amazonense Sub-11