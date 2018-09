Amistoso da Seleção terá titulares com base da Copa do Mundo

Se de fato levar a campo na sexta (7) o time que escolheu ontem, o treinador vai escalar dez atletas remanescentes do Mundial na Rússia. | Foto: Agência Brasil

Manaus - Apesar das muitas novidades na convocação, o técnico Tite vai manter uma base da Copa do Mundo para montar a Seleção Brasileira em seu primeiro amistoso após o torneio, nos Estados Unidos. Foi isso o que ele indicou no treino de ontem (5), na Red Bull Arena, a dois dias do confronto diante dos Estados Unidos, que será realizado no MetLife Stadium, em New Jersey.



Depois de um trabalho físico para iniciar o treinamento, Tite dividiu o elenco entre reservas e titulares e comandou uma atividade com bola em campo reduzido.

Se de fato levar a campo na sexta (7) o time que escolheu ontem, o treinador vai escalar dez atletas remanescentes do Mundial na Rússia.

A única novidade entre os titulares foi o lateral-direito Fabinho. Como já havia ocorrido na terça-feira (4), o jogador do Liverpool compôs o setor defensivo ao lado de Thiago Silva, Filipe Luís e Marquinhos. E o trio poderia ter a companhia de um quarto remanescente da Copa na defesa, não fosse o corte do corintiano Fagner por lesão – Éder Militão foi chamado.

Treino da Seleção nos EUA | Foto: CBF

Se Fabinho é a novidade, os outros dez nomes que compuseram a equipe estavam na Copa. Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar se mantêm como titulares, enquanto Marquinhos, Filipe Luis, Fred, Douglas Costa e Roberto Firmino foram reservas na Rússia e agora conquistam um lugar no time.



No total, foram 11 os remanescentes do Mundial convocados por Tite. E curiosamente, o 11º foi titular na Rússia e deverá estar no banco na sexta-feira. Nome mais convocado no ciclo da última Copa, o meia Willian parece ter perdido espaço e iniciará esta nova fase da seleção no banco.

Desta forma, a tendência é que Tite escale o Brasil para encarar os Estados Unidos com: Alisson; Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luis; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Douglas Costa, Neymar e Firmino. Depois de pegar os donos da casa, a seleção atua novamente no país na próxima terça-feira (11), contra El Salvador, em Washington.

