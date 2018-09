América-MG vence e deixa Vasco colado no Z-4

Belo Horizonte (MG) - O técnico Alberto Valentim segue sem vitórias no comando do Vasco. No seu terceiro jogo, a equipe cruzmaltina sofreu a terceira derrota consecutiva. Em partida disputada na noite de ontem (6), no Independência, o América-MG venceu por 2 a 1 e complicou ainda mais a situação da equipe carioca no Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Coelho chegou aos 29 pontos ganhos e ocupa a 9ª colocação. O Vasco estacionou nos 24 pontos e ocupa a 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento.



O América foi bem melhor no primeiro tempo quando poderia ter saído com uma vantagem maior. O Vasco voltou diferente na segunda etapa, marcou o gol do empate e quando tudo indicava que sairia a virada, o América aproveitou uma falha de marcação da defesa carioca para desempatar a partida e garantir a importante vitória.

Os gols foram marcados por Carlinhos e Gerson Magrão para a equipe da casa. Maxi López, de pênalti, fez o gol do Vasco. Na próxima rodada, o América vai receber o Vitória, no Independência, enquanto o Vasco vai ao Barradão, enfrentar o Vitória.

O jogo

Os dois times começaram a partida com muita disposição ofensiva. Apesar de escalado com apenas um atacante, o time carioca tentava dificultar a saída de bola da equipe da casa, enquanto o América procurava atacar pelo lado esquerdo com a troca de passes entre Giovanni, Gerson Magrão e Carlinhos.

Com o passar do time, o Coelho foi tomando conta das ações e, aos nove minutos, Gerson Magrão foi derrubado na entrada da área carioca. Wesley tenta colocar, mas a bola bateu na barreira e saiu para escanteio. Na cobrança, a bola ficou com Wesley que fez o cruzamento e quase surpreendeu o goleiro Martín Silva que fez grande defesa, desviando para escanteio.

Aos 25 minutos, o goleiro Martín Silva voltou a aparecer bem ao mandar para escanteio um chute violento de Gerson Magrão depois de boa troca de passes da equipe americana.

De tanto pressionar, o América acabou marcando o primeiro gol aos 30 minutos. Após cruzamento na área, Raul rebateu mal e Carlinhos pegou, de primeira, para mandar no canto esquerdo de Martín Silva que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse.

O time de São Januário voltou para o segundo tempo com o atacante Andrés Rios na vaga do meia Thiago Galhardo e com mais disposição ofensiva. Com Pikachu aberto pela direita e com Andrés Rios encostando em Maxi López, o Vasco imprensava o América e buscava o gol do empate, que só saiu aos 32 minutos.

Após levantamento na área, o árbitro viu empurrão de Matheus Ferraz em Maxi López e marcou pênalti. O atacante argentino bateu com grande categoria e deixou tudo igual.

A alegria da torcida carioca durou pouco. Dois minutos depois, o Coelho desempatou e deu números finais ao jogo. Aderlan fez ótima jogada pela direita e cruzou. A bola caiu nos pés de Gerson Magrão, inteiramente livre, na entrada da área. Ele bateu forte e Martín Silva não teve a menor chance de defesa.

