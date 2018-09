Seleção masculina de vôlei vence Alemanha em amistoso

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou nesta sexta-feira a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 26/24 e 27/25, no primeiro amistoso disputado em Leipzig, na casa do adversário, que vale como preparação para o Mundial.

Para o duelo, as seleções acordaram que o duelo terminaria após quatro parciais, independentemente do resultado. Portanto, houve a disputa do quarto set, com mais uma vitória brasileira: 25/23. Brasil e Alemanha voltam a se enfrentar no domingo, em Dresden.

Nesta sexta-feira (7), a seleção brasileira começou o amistoso com o levantador Bruninho, o oposto Wallace, os centrais Lucão e Isac, os ponteiros Kadu e Douglas, e o líbero Thales. Também entraram na partida o central Éder, o levantador William, o oposto Evandro, o ponteiro Lucas Lóh, o central Maurício Souza e o líbero Maique.

O central Isac foi um dos grandes destaques da seleção brasileira e terminou a partida como maior pontuador, com 16 pontos. Destaque para os seis pontos de saque, fundamento que o atleta considerou decisivo para a vitória.

"Foi um resultado importante e, melhor ainda, foi como o time se comportou. Em muitos momentos estivemos atrás no placar em quatro, cinco pontos. Mas com paciência e consistência no saque conseguimos buscar. Isso é importante. Fomos melhorando ao longo da partida, conseguimos ajustar o contra-ataque e o jogo fluiu melhor para o nosso lado", disse o central Isac.

O líbero Thales também gostou do desempenho do grupo brasileiro no jogo de hoje e destacou o valor de ter a oportunidade de fazer amistosos antes da estreia no Mundial. "Esse amistoso foi muito importante para conseguirmos melhorar cada vez mais e chegarmos bem no Campeonato Mundial. Tiveram alguns erros ainda que vamos estudar para não acontecer mais, mas conseguimos sacar bem, colocar pressão no adversário nos momentos decisivos e tivemos bem no passe. Todos os fundamentos funcionaram bem hoje" afirmou Thales.

O Brasil estreia no Campeonato Mundial da Bulgária e da Itália no dia 12 de setembro, contra o Egito, na cidade de Ruse.

