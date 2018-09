Bicampeão mundial de jiu-jítsu Thiago Reinaldo representa AM nos EUA

Faixa preta de jiu-jítsu amazonense Thiago Reinaldo | Foto: Divulgação

O faixa preta de jiu-jítsu amazonense Thiago Reinaldo volta aos embates pelo Washington D.C. Summer International Open de Jiu-Jitsu Championship IBJJF 2018. Em busca de somar pontos e obter melhor pontuação possível no ranking da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation official (IBJJF), o casca-grossa representa a arte suave baré e brasileira, na tarde deste domingo, 9 de setembro, no Prince George`s Sport & Learning Complex, no Estado de Maryland, na costa-Leste dos Estados Unidos.



"Preciso somar pontos para o ranking internacional, pois no ano passado sofri com lesões e disputei poucas competições oficiais. Acredito no meu potencial e na necessidade de garantir o passaporte para outros campeonatos", explicou Thiago após o último trabalho preparatório da semana.

Não falta 'fome' por medalhas ao bicampeão mundial e ex-morador do bairro de Aparecida, na Zona Sul de Manaus. Hoje independente financeiramente e residindo em solos norte-americanos desde 2015, o lutador tentará a sorte nas categorias pesadíssimo e absoluto, ele garantiu que não poupará suas energias, em buscas de seus golpes e finalizações cruciais.

"Como qualquer outra competição da IBJJF, os lutadores sempre estão bem preparados. Tem um certo nível de dificuldade nessa competição de Washington. Troquei a Califórnia pela Virgínia e estou conhecendo melhor os lutadores dessa região. Mas vou para cima deles e tentar dar o meu melhor pelas cores do Amazonas", disse o lutador baré, ligado à Academia Gracie Barra e também professor renomado de jiu-jítsu nos EUA.

*Com informações da Assessoria

