Atleta do Exército é eleita melhor jogadora de vôlei de praia do mundo

O prêmio foi criado em 2005 | Foto: Divulgação

A atleta do Exército Brasileiro, terceiro-sargento Eduarda Lisboa, mais conhecida como Duda, com apenas 20 anos de idade, venceu a principal categoria da lista das melhores atletas da temporada 2018 do Circuito Mundial de vôlei de praia e ainda quebrou o recorde, se tornando a atleta mais jovem a conquistar o prêmio. O prêmio foi criado em 2005 e pela sexta vez uma atleta brasileira foi escolhida a melhor do mundo pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB)

A Sgt Eduarda Lisboa já havia vencido um prêmio em 2016, quando foi escolhida a novata da temporada e, nesta temporada, em uma votação realizada por atletas, árbitros, técnicos e delegados oficiais da federação, que, além de a elegerem como a melhor jogadora do mundo, também a escolheram como melhor jogadora ofensiva e melhor ataque.

A atleta destacou a ajuda da comissão técnica nas conquistas e lembrou as mudanças recentes na vida pessoal para buscar os objetivos, e disse: “Eu estou arrepiada. Passa um filme na cabeça. Estou muito feliz por esse reconhecimento. Só seria possível com o apoio da Ágatha, da nossa comissão técnica, e da minha mãe, Cida Lisboa, minha maior incentivadora e primeira treinadora. O principal foi acreditar sempre, saber que trabalhando, nada é impossível. Mudei de São Cristóvão (SE) para o Rio de Janeiro (RJ) muito jovem, são cidades completamente diferentes, e tudo isso valeu demais, me motiva ainda mais para buscar os próximos objetivos”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Recordista transsexual de vôlei, Tifanny mantém silêncio de polêmica

Chega ao fim o Beach Games Internacional realizado em Manaus

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!