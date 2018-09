Palmeiras e Cruzeiro fazem confronto de tira-teima pela Copa do Brasil

A partida será hoje às 21h45, no Allianz Parque | Foto: Divulgação

Palmeiras e Cruzeiro caminharam até agora com o privilégio de ser as duas únicas equipes do Brasil a continuar na disputa de três competições. Mas a partir desta quarta-feira (12), às 21h45, no Allianz Parque, um dos times começa a se despedir desta confortável situação na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. A volta será dia 26, no Mineirão.

Os dois clubes estão também nas quartas de final da Copa Libertadores e conciliam essas competições mata-mata com os compromissos do Campeonato Brasileiro, em que a situação de ambos é bem diferente. O Palmeiras está na terceira posição, três pontos atrás do líder Internacional (46 a 49). O Cruzeiro peca pela irregularidade e está em sétimo com 33 pontos, 13 a menos do que o alviverde paulista.

Os adversários de elencos renomados e experientes vão travar um confronto interessante entre os técnicos, ambos gaúchos. O palmeirense Luiz Felipe Scolari e o cruzeirense Mano Menezes são ex-treinadores da seleção brasileira e os dois com mais títulos da Copa do Brasil.

Felipão é o maior campeão do torneio, com quatro taças, duas delas com o Palmeiras. Já Mano é bicampeão, assim como Renato Gaúcho e Levir Culpi. “São equipes que possuem grandes treinadores e elencos de qualidade. Com certeza teremos duas grandes partidas”, disse o meia Hyoran, do Palmeiras.

A Copa do Brasil é para a dupla um torneio importantíssimo na trajetória, por ter sido o primeiro grande trabalho de repercussão nacional. Em 1991, o Criciúma foi campeão do torneio sob o comando de Felipão. Anos depois, em 2004, foi a vez do pequeno XV de Campo Bom (RS), dirigido por Mano, ser semifinalista.

Os dois pouco se enfrentaram na carreira. Apesar de coincidências na trajetória, como Felipão em 2012 ter substituído Mano na seleção brasileira, foram somente duas partidas entre os treinadores gaúchos. Pelo Campeonato Brasileiro de 2014, cada um ganhou uma vez nos confrontos entre Grêmio e Corinthians.

O último encontro entre os dois foi há pouco mais de um mês. Na véspera da estreia pelo Palmeiras, contra o América-MG, Felipão comandou o treino do time em Belo Horizonte, no CT do Cruzeiro, onde conversou com o colega. Um outro duelo pode ser marcado na Libertadores, pois, se as duas equipes passarem pelas quartas de final, vão se enfrentar nas semifinais.

Mistério

Os times se preparam com treinos fechados. O Palmeiras abriu a atividade apenas por alguns minutos, período em que o meia Bruno Henrique e o atacante Borja não estiveram no campo. Os dois são dúvida por sentirem problemas na panturrilha. Destaque no clássico de domingo, Dudu está confirmado na equipe.

No Cruzeiro, o meia uruguaio Arrascaeta está recuperado de lesão na coxa esquerda e participou da atividade. O time mineiro espera contar com o retorno do zagueiro Dedé, que estava em compromisso com a seleção, nos Estados Unidos.

