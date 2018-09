Supermercado está com inscrições abertas para a 4ª edição de corrida

Manaus - Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida “Pátio Run”, que acontece no próximo dia 23 de setembro. O evento é promovido pelo supermercado Pátio Gourmet e tem o objetivo de agregar saúde e bem-estar ao modo de vida de seus clientes e da população em geral, através da prática regular de atividade física.

Para o percurso de 5 km as inscrições estão encerradas. Os atletas que quiserem competir no trajeto de 10 km, as inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de setembro, no site www.ticketagora.com.br .

A expectativa é que mais de 2 mil pessoas participem da corrida. Segundo o gerente do supermercado, Marcus Pompeu, o Pátio Gourmet, que atua fortemente na linha de alimentos saudáveis, tem o propósito de, aliado à questão comercial do negócio, proporcionar saúde e bem-estar às pessoas. “A corrida Pátio Run tornou-se um evento esportivo tradicional da cidade e ficamos muito felizes em poder contribuir com o incentivo à prática de atividade física”, ressaltou.

A taxa custa R$ 65. Poderão participar atletas de ambos os sexos com idade a partir de 18 anos. Os corredores podem participar da prova em quatro categorias. Mais informações sobre o regulamento no site do Ticket Agora. Todos os inscritos na corrida ganharão medalhas. Os vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria, receberão troféu e premiação em dinheiro nos valores de R$ 1.000, R$ 800 e R$ 500, respectivamente.

Estacionamento do Pátio Gourmet será local de partida | Foto: Divulgação

A largada da corrida Pátio Run será às 7h. No percurso de 5 km, os corredores sairão do estacionamento do supermercado Pátio Gourmet em direção à avenida Djalma Batista, dobrando na avenida João Valério, seguindo para a Constantino Nery no sentido da avenida Darcy Vargas e retornando pela Djalma Batista.

No trajeto de 10 km, os participantes vão seguir pela avenida Djalma Batista, dobrando na avenida João Valério, seguindo para a Constantino Nery, no sentido da avenida Pedro Teixeira, retornando para a avenida Djalma Batista.

Entrega dos Kits

Os atletas inscritos receberão um kit contendo chip, camisa, mochila, viseira e squeeze. A entrega dos kits será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, das 14h às 21h, no Pátio Gourmet. Os corredores devem apresentar documento de identidade e recibo de inscrição original.

* Com informações da assessoria

