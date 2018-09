Amazonas recebe 2ª Copa Manaus de BJJ Sem Kimono no dia 23

As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de setembro, no valor de R$ 20. | Foto: Divulgação

Manaus - Amazonas recebe a Copa Manaus de Bjj Sem Kimono, no dia 23 de setembro. O evento, que tem apoio da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), está com inscrições abertas ao preço simbólico de R$ 20.



Prêmios em dinheiro

Apesar do valor acessível para participação, o evento vai distribuir uma boa premiação às academias e atletas.

De acordo com o organizador, o faixa preta Cleudo Caldas, as academias concorrerão a um prêmio total de R$ 1 mil, sendo R$ 500 para a campeã, R$ 300 para a vice-campeã e R$ 200 para a terceira colocada.

Os lutadores e lutadoras também disputarão prêmios em dinheiro no Absoluto, com valores variando de R$ 100 a R$ 300.

Inscrições:

Inscrições podem ser realizadas na própria federação, localizada na rua C-10, número 1490, no Japiim 2. Informações pelo telefone (92) 99461-3213.

Data do evento: 23 de setembro de 2018

Local: Centro de Convivência da Família 31 de Março (Japiim)

Inscrição da Categoria: R$ 20 (até o dia 21 de setembro)

Inscrição do Absoluto: R$ 20 (até o dia 21 de setembro)

Local das inscrições: sede da FAJJPRO - Rua C-10, 1490, Japiim 2

Informações: (92) 99461-3213

Premiações das academias

1º lugar – R$ R$ 500,00

2º lugar - R$ 300,00

3º lugar - R$ 200,00

Premiações das Categorias & Absolutos

ABSOLUTO 12/13 MASCULINO GRADUADO = R$ 100,00

ABSOLUTO 14/15 MASCULINO GRADUADO = R$ 100,00

ABSOLUTO 14 / 15 FEMININO GRADUADO = R$ 100,00

ABSOLUTO JUVENIL MASCULINO GRADUADO = R$ 100,00

ABSOLUTO JUVENIL FEMININO GRADUADO = R$ 100,00

ABSOLUTO ADULTO MASCULINO AZUL / ROXA = R$ 300,00

ABSOLUTO FEMININO (AZUL / ROXA) = R$ 200,00

ABSOLUTO FEMININO (MARROM/ PRETA) = R$ 300,00

ABSOLUTO ADULTO MASCULINO MARROM / PRETA = R$ 300,00

ABSOLUTO MASTER MASCULINO PRETA = R$ 300,00

Qualquer atleta poderá participar do ABSOLUTO, basta efetuar o pagamento no valor de R$ 20,00 na (FAJJPRO) e estar inscrito em sua categoria normal de peso.

Os atletas das categorias (Máster 1,2,3,4 e 5) azul, roxa e marrom. Os mesmos terão o direito de participar do Absoluto Adulto nas suas respectivas faixas.

O atleta desclassificado na balança (WxO) ou falta grave ficará impedido de participar do Absoluto. Caso o atleta for desclassificado por falta técnica, terá o direito de participar do Absoluto.

Haverá o pagamento da premiação dos absolutos independente da quantidade de atletas inscritos.

O atleta poderá apresentar documentos originais com foto ou qualquer carteirinha das federações locais



Observação: não é o obrigado o atleta ser filiado

Com informações da assessoria*

