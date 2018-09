Após gol e jogar improvisado, Marquinhos garante que pode ser lateral

Washington - Autor do gol que decretou o placar final da vitória por 5 a 0 da seleção brasileira sobre o El Salvador, na noite de terça-feira, em amistoso em Washington, nos Estados Unidos, o zagueiro Marquinhos comemorou o fato de finalmente ter conseguido balançar as redes em uma partida da equipe nacional.

Atuando pela seleção principal do Brasil desde 2013, o defensor do Paris Saint-Germain selou o triunfo sobre os salvadorenhos aos 44 minutos do segundo tempo da partida realizada no FedEx Field, na capital norte-americana, onde o time dirigido por Tite fez novo duelo de preparação neste início de ciclo que visa principalmente a Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas também a Copa América de 2019 no País.

"Fiquei muito feliz por poder marcar pela primeira vez pela seleção principal. Certamente será um jogo que ficará marcado na minha carreira", comemorou o atleta, que também aproveitou para confirmar que aceitaria com naturalidade a possibilidade de passar a ser utilizado como lateral pelo treinador da seleção, caso ele precise.

"Acho que tenho que estar disponível. A seleção é nossa pátria, é nossa nação. Temos que fazer o que precisarem da gente. Se precisar na lateral, estou disponível. Se precisar na zaga, estou disponível. Sabendo, é claro, que a posição que me sinto mais à vontade é na zaga. Mas tem que estar sempre pronto", disse o defensor em entrevista para a TV Globo.

Nesta partida de terça-feira, Marquinhos foi deslocado para a lateral direita na parte final do segundo tempo, quando Militão preencheu o seu espaço na zaga e trocou de posição com o companheiro, passando a formar dupla defensiva com Felipe, que havia entrado no lugar de Dedé no decorrer do confronto.

Em seus primeiros amistosos após a Copa do Mundo, a seleção brasileira derrotou os Estados Unidos por 2 a 0 e El Salvador por 5 a 0. Tite voltará a convocar a equipe em 21 de setembro, visando os amistosos diante de Arábia Saudita e Argentina, marcados para 12 e 16 de outubro, em Riad e Jeddah, respectivamente.

