Falcão confirmado no duelo Brasil x Argentina

Falcão é considerado o maior jogador de futsal do mundo | Foto: Ricardo Artifon/CBFS





Manaus - O craque Falcão, brasileiro que é considerado o maior jogador de futsal do mundo em todos os tempos, está confirmado na equipe verde e amarela no clássico internacional Brasil x Argentina - Desafio das Américas. A partida está marcada para o dia 25 de setembro, às 19h15, a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

Realizado pela empresa North Entretenimento, o Desafio das Américas de Futsal está com vendas de ingressos abertas em pontos físicos na capital amazonense e também na modalidade on line. Nesta quarta-feira, 12 de setembro, a partir das 12h, será iniciada a venda na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira.

Os ingressos também estão disponíveis em pontos físicos distribuídos em cinco centros comerciais da capital amazonense: Shopping São José (Bola do São José), Manauara Shopping (Avenida Recife), Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova), Amazonas Shopping (Avenida Djalma Batista) e Shopping Manaus Via Norte (Monte das Oliveiras).

A outra forma de comprar as entradas para o espetáculo internacional de futsal é por meio do site www.aloingressos.com.br.

De acordo com a organização, os preços são diferenciados para compra on line e física. Pela internet, os valores para meia entrada são R$ 50 (anel superior) e R$ 70 (anel inferior). Nos stands da empresa Alô Ingressos nos quatro shoppings da cidade os preços de meia entrada são R$ 55 (anel superior) e R$ 75 (anel inferior).

Jogo solidário

Para comprar a meia entrada mesmo sem ser portador do benefício, os torcedores estão sendo incentivados a doar 1 kg de alimento não perecível – o total arrecadado será repassado a instituições sociais do Estado. Quem comprar pela internet deverá entregar o alimento somente no dia do evento e entregá-lo na entrada.

Pela internet: www.aloingressos.com.br

Preços de meia entrada:



R$ 50 (anel superior) + taxa

R$ 70 (anel inferior) + taxa

Pontos físicos: Stands da empresa Alô Ingressos nos shoppings Manauara (Avenida Recife), Sumaúma (Cidade Nova), Amazonas (Avenida Djalma Batista) e Via Norte (Monte das Oliveiras). A North Entretenimento também colocou à disposição dos fãs do futsal um stand no Shopping São José, na Zona Leste de Manaus.

Preços de meia entrada:

Anel superior: R$ 55

Anel inferior: R$ 75

*Com informações da assessoria

