Torneio de Pesca Esportiva acontece neste fim de semana

O torneio chega a sua 5ª edição. | Foto: Divulgação

Manaus - Nos dias 14, 15 e 16/9 acontece o Torneio de Pesca “Amigos do Tarumã”. Uma das maiores competições de pesca esportiva do Brasil, o torneio chega a sua 5ª edição e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Este ano, o torneio que trabalha com o propósito de conscientizar a população sobre a importância da proteção dos rios da Amazônia contra a poluição ambiental, traz também a questão da preservação da espécie do tucunaré, peixe regional do Amazonas.

“Essa interação entre o esporte e a sustentabilidade é fundamental para a nossa região Amazônica e o torneio, mais uma vez, traz essa proposta para fomentar a economia e massificar a preservação dos nossos rios”, destacou o coordenador do evento, Carlos Serfaty.

Competidores

O torneio tem o propósito de conscientizar a população sobre a importância da proteção dos rios da Amazônia contra a poluição ambiental. | Foto: Divulgação

No torneio serão aproximadamente 200 competidores, dentre brasileiros e estrangeiros, que irão disputar pela captura do maior exemplar de Tucunaré e também pela maior quantidade recolhida de resíduos das águas dos rios.

“Neste ano estamos com uma grande expectativa de fazermos um maior recolhimento de lixos dos rios por onde a competição vai ser realizada”, pontuou Serfaty. Vale ressaltar que, após capturar e medir o tamanho do peixe, o competidor deverá soltá-lo no rio.

O evento é gratuito e aberto ao público e este ano conta com premiações em mais de R$100 mil. Mais informações sobre a programação e a listagem oficial dos prêmios você pode conferir no site do torneiro: www.amigosdotaruma.com

Leia mais

Falcão confirmado no duelo Brasil x Argentina

Depois de seca e desconfiança, Diego Souza faz juz à camisa 9 do SP