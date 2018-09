Santos aposta no ‘alçapão’ da Vila Belmiro para bater o São Paulo

O clássico, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado às 15h (horário de Manaus) | Foto: NEWTON MENEZES

Santos (SP) – O Santos escolheu o “alçapão” da Vila Belmiro para receber o São Paulo e aumentar suas chances no San-São deste domingo (16). O clássico, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado às 15h (horário de Manaus).



Ao bater o Paraná, por 2 a 0, na última rodada, o Santos conseguiu atingir duas marcas importantes tanto no ataque quanto na defesa. Na frente, com os dois gols assinalados, Gabriel Barbosa, novamente digno do apelido de “Gabigol”, assumiu a artilharia do Brasileirão. Colocou a bola na rede dos adversários em 12 oportunidades.

No sistema defensivo, o time atingiu cinco partidas – englobando também dois confrontos da Libertadores – sem ser vazado. No Brasileirão, o crescimento nos dois setores permitiu um salto na classificação. Depois de habitar a zona de rebaixamento, o Peixe está na 8ª colocação, com 31 pontos.

Como fez uma partida a menos que a maioria de seus rivais, pode até mesmo sonhar com o 7º posto, que está nas mãos do Cruzeiro, que tem 33 e um jogo a mais. Parece ser, restando 14 jornadas para o final, o máximo a ser atingido, uma vez que o Grêmio, 6º colocado, acumula 41 pontos.

Assim, o alvinegro santista seria o primeiro candidato a herdeiro a vaga na Libertadores de 2019. Isso caso o G-6 cresça se um clube brasileiro conquistar a edição atual do torneio continental ou então uma equipe do pelotão de frente levar também o troféu da Copa do Brasil.

Olho na liderança

Enquanto o rival sonha com a Libertadores, a meta são-paulina é bem mais alta. O tricolor ambiciona o título nacional. Com 49 pontos, divide a ponta com o Internacional. Acaba ficando na 2ª posição por perder no saldo de gols. A diferença entre eles, contudo, é mínima: 18 a 17. Assim, mais do que nunca o mantra de que em torneio de pontos corridos cada jogo é uma decisão se encaixa.

O zagueiro equatoriano Arboleta, que passou cerca de duas semanas fora servindo sua seleção em amistosos na data que a Fifa, já se reapresentou e deverá ficar à disposição do técnico Diego Aguirre para o clássico.

Há, contudo, dúvida em relação à possibilidade de aproveitamento do lateral-direito Bruno Peres. O atleta segue com dores no músculo adutor da perna direita. Ainda vai passar por nova avaliação. Porém, a tendência é de que não seja liberado para a partida. Como Régis, que seria a principal opção para a posição, está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos, a vaga fica em aberto. Surgem como opções Araruna, recuperado de lesão, Hudson ou Liziero.

O lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, deve voltar a ser relacionado entre os titulares. O mesmo pode acontecer com o meia Everton, que perdeu as três últimas partidas por lesão muscular.





