Cruzeiro duela com rival Atlético neste domingo no Mineirão

Belo Horizonte (MG) – O time reserva do Cruzeiro será o adversário do Atlético-MG no clássico deste domingo (16). A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada no Mineirão, às 15h (horário de Manaus).



O Cruzeiro tem utilizado ao longo do ano a estratégia de deixar o Brasileirão em terceiro plano priorizando a disputa da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Se havia alguma dúvida se esse planejamento poderia sofrer algum ajuste devido à rivalidade local, ela foi dissipada na noite da última quarta-feira (12), logo após o time derrotar o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo.

Na entrevista coletiva concedida depois do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes afirmou que não há condições de colocar em campo neste domingo sua equipe titular. Isso porque o Cruzeiro vai enfrentar na quarta-feira (19), o Boca Juniors, na Argentina, na abertura das quartas de final da Libertadores.

A rivalidade com o Galo é um motivo muito pequeno para assumir o risco de perder jogadores para um duelo muito mais importante, uma vez que no Campeonato Brasileiro o clube não tem grandes objetivos.

Com quatro empates nas cinco últimas partidas, ocupa modesta 7ª posição, com 33 pontos. A diferença para o Internacional, líder, é de 16 pontos. Restando 14 jornadas para o final, trata-se de uma situação que, na prática, é irreversível.

Assim, o clássico será encarado como um jogo-treino. Esse perfil de partida pode render uma oportunidade para o centroavante Sassá. Ele sofreu uma cirurgia no joelho e não atua desde julho. Nesta semana, retomou os treinamentos junto com o grupo. Não tem, todavia, condições de atuar durante 90 minutos. Desta maneira, seria relacionado para o banco de reservas entrando na etapa final.

O mesmo poderia acontecer com Lucas Romero, recuperado de lesão. O argentino, contudo, ficou de fora por menos tempo e está em melhores condições físicas. Assim, tem chance de ser escalado entre os titulares. O provável time do Cruzeiro para o clássico é: Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Lucas Romero, Ariel Cabral, Bruno Silva, Mancuello e David; Raniel.



Confiante

As duas vitórias nas últimas rodadas devolveram aos torcedores do Atlético-MG as esperanças de alcançar o título. Depois de bater São Paulo (1 a 0) e Atlético-PR (3 a 1), o Galo alcançou 41 pontos. São oito a menos que o Internacional, que está na ponta da tabela de classificação.

Por isso, o volante Adilson resolveu se antecipar até mesmo ao departamento médico do Atlético-MG e garantiu sua presença no clássico. Ele deixou a partida contra o Atlético-PR aos 32 minutos do segundo tempo com dores musculares, mas garantiu que isso é muito pouco para tirá-lo do confronto deste domingo.

