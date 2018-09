Lutador amazonense vai representar o AM e Brasil em Nova York

Ele vive atualmente do jiu-jítsu, apesar do certame ser sem kimono, Thiago Reinaldo sempre vem buscando novos desafios. | Foto: Divulgação

Manaus - Após massacrar seus oponentes no pesadíssimo e absoluto, conquistar duas medalhas de ouro, em Washington (EUA), no último final de semana, o casca-grossa e faixa preta de jiu-jítsu amazonense Thiago Reinaldo disputará na tarde deste domingo (16), o Pan Jiu-Jitsu IBJJF No-Gi Championship, nos arredores de Nat Holman Gym, no Convent Ave, em New York (EUA).

"A expectativa é muito boa, venho embalado pela conquista no último final de semana, espero conseguir fazer o mesmo feito, chegar no pódio e representar bem o Amazonas e a equipe Gracie Barra", disse o bicampeão mundial de arte suave Thiago Reinaldo.

Sobre a competição e o caminho a ser traçado, o amazônida afirma conhecer muito pouco. Isso não faz medo ao atleta, que coleciona inúmeras medalhas e vitórias por estrangulamentos e chaves de braço.

Thiago coleciona inúmeras medalhas e vitórias por estrangulamentos e chaves de braço. | Foto: Divulgação

Ele vive atualmente do jiu-jítsu, apesar do certame ser sem kimono, Thiago Reinaldo sempre vem buscando novos desafios.

"É a primeira vez que eu participo de uma competição de panamericano sem kimono, não conheço os adversários, trata-se de outra safra, mas pelo local da competição, acredito que todos estão bem preparados, porém, espero fazer boas lutas", comenta o estrangulador baré, criado no bairro de Aparecida e residente nos EUA, desde 2015.

