Corrida reúne mais de mil atletas na Ponte Rio Negro

Manaus - O sol quente e as altas temperaturas registradas neste domingo (16), ajudaram a aquecer os 1.500 corredores que participaram do 1° Circuito de Corrida ‘Tv Lar’, realizado pela própria empresa que é referência em eletrodomésticos, telefonia, móveis, climatização e entre outros segmentos. A iniciativa também contou com a participação do Grupo Manaus + Saudável, além da produtora Endurance.

O evento aconteceu às 7h, no sentido Iranduba/Manaus, na Ponte Phelippe Daou, conhecida como Rio Negro. Com direito a trajetos de 5km e 10km, o 1° Circuito de Corrida ‘Tv Lar’ concentrou crianças, jovens, adultos e até idosos, que em categorias diferentes, garantiram medalhas e troféus na busca por uma vida mais saudável.

Entre os participantes, a palavra acessibilidade podia ser percebida já entre os primeiros corredores cadeirantes posicionados na linha de partida. Foi entre um exercício de aquecimento e outro, que a equipe de reportagem do Em Tempo conversou com o campeão regional de corridas – Fábio Batista, que é cadeirante.

Somando mais de duas décadas de atuação no esporte, o atleta contou que encontra no circuito a motivação para superar as dificuldades.

“Eu participo de corridas na cidade há mais de 20 anos e pra mim é um processo de autoconhecimento, de superação de si mesmo. Aqui as vezes o cansaço bate forte e você acha que não vai conseguir completar a prova, mas é quando você pensa em desistir que uma força maior faz você continuar e provar pra si mesmo que vai vencer. Esse exercício eu levo das pistas para a vida”, ressalta Fábio, que levou o 1° lugar entre pessoas com necessidades especiais.

Manaus + Saudável

Ainda falando sobre a superação de obstáculos o Grupo Manaus + Saudáve, há quatro anos desenvolve trabalho de redução de danos contra a obesidade, na capital.

De acordo com o profissional de educação física e coordenador do programa - Marcelo Belota – Manaus é a capital brasileira que lidera os índices de obesidade entre jovens e adultos.

Com o objetivo de frear os dados preocupantes, o grupo trabalha com um time de profissionais da saúde, dentre personais, nutricionistas, quiropraxista, psicóloga, além de médicos da família e comunidade. Juntos, trabalham para o programa de emagrecimento, por meio de estratégias que fomentam a perda de peso. A turma do Manaus + Saudável já soma mais de 100 mil participantes.

“Nós estamos na 8ª turma desse projeto e a nossa meta é eliminar uma tonelada de gordura por edição. Nas últimas sete anteriores nós cumprimos o objetivo e foram sete toneladas de gorduras queimadas entre os adeptos do programa. São 100 participantes, divididos em 10 equipes, onde cada equipe fica sob a responsabilidade de um preparador físico e um nutricionista. O programa conta ainda, em sua equipe de profissionais, com psicólogo, fisioterapeuta e com forte apoio da PRAX Clínica da Coluna, na figura de quiropraxista Regis Cabral”, explica Marcelo.

Para participar do grupo basta acessar o site manausmaissaudavel.com.br.

TV Lar

O diretor executivo das Lojas Tv Lar, Antônio Azevedo, também participou da prova completando o percurso de 10km em corrida. Responsável pela premiação dos primeiros colocados no pódio, o empresário falou ao Em Tempo sobre a importância de incentivar a saúde dentro do ambiente profissional.

“Um bom profissional só consegue trabalhar se a mente e o corpo também estiverem saudáveis. A Tv Lar fica imensuravelmente feliz em poder realizar uma reunião onde a gente consiga unir lazer e o incentivo à saúde. Quando o nosso físico está bem, consequentemente nossas outras relações respondem igualmente”, explicou Antônio Azevedo.

No pódio, as posições de 1º lugar na categoria masculino nos percursos de 10km e 5km ficaram consecutivamente com os atletas Dionísio Cosmo (33 minutos), e Leandro Costa (16 minutos). Já as posições de 1° lugar na categoria feminina entre as provas de 10km e 5km, fora consecutivamente ocupadas pelas atletas Márcia Magalhães (35 minutos), e Ciranilde Mendes (19 minutos).

Os ganhadores receberam medalhas, troféus, prêmios em eletrodomésticos além de quantias em vale compra que iam de R$300 a R$1000 reais, nas lojas Tv Lar.

