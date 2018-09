Amazonense Taffarel Brasil vence no RJ e fatura cinturão do BTM

Feliz pela conquista, Brasil disse que a meta agora é alcançar o UFC | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O lutador amazonense Taffarel Brasil venceu o carioca Leandro Mun-Ra por decisão unânime dos juízes e conquistou o cinturão do Battle Team Fight (BTM), neste sábado (15), na cidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.



Taffarel Brasil vinha de duas derrotas consecutivas, enquanto o adversário havia vencido por finalização na última luta. Apesar de ser pelo título, a luta foi realizada em peso combinado, até 72 kg.

Após perder as duas últimas lutas, o amazonense encontrou o caminho da vitória. Feliz pela conquista, Brasil disse que a meta agora é alcançar o UFC. "Essa vitória é mais um passo para o meu objetivo. Cada luta é importante para eu chegar ao UFC", declarou.

Amazonense do Beco do Macedo

Taffarel cresceu no Beco do Macedo, dentro do bairro Nossa Senhora das Graças. Ele teve seu primeiro contato com as artes marciais aos 12 anos. Aprendeu karatê, jiu-jítsu, boxe e muay thai. Após uma vida difícil e até envolvimento com o tráfico, passou a focar no esporte de luta, em que coleciona vitórias.

