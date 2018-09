Iranduba goleia São Raimundo por 5 a 1 em Manaus

Com a vitória, O Iranduba alcançou a à vice-liderança do grupo A, com seis pontos, mesma pontuação do Fast | Foto: Banora Santos

Manaus - O Iranduba goleou o São Raimundo por 5 a 1 na terceira rodada do Campeonato Amazonense sub-15 neste domingo (16), no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste de Manaus, com dois gols de John Heleno, e de Caio, Daniel e Robert. Matheus descontou para o São Raimundo.



Na próxima rodada, o Iranduba enfrenta o Tarumã, no dia 29 de setembro, também no Ismael Benigno. No mesmo dia e local, o Tufão recebe o Princesa.

Com a vitória, O Iranduba alcançou a à vice-liderança do grupo A, com seis pontos, mesma pontuação do Fast, que tem uma partida a menos. Já o Tufão segue na terceira colocação do grupo B, com três pontos.

Princesa vence Tarumã

No primeiro jogo do dia, o Princesa do Solimões bateu o Tarumã por 1 a 0.