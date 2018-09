Amazonense Thiago Reinaldo fica com a prata no Pan de Nova York

Manaus - O casca-grossa amazonense e faixa preta de jiu-jítsu Thiago Reinaldo não conseguiu repetir o feito do último final de semana, no D.C. Summer International Open de Jiu-Jitsu Championship, em Washington (EUA), quando levou o ouro no pesadíssimo e no absoluto. Porém, ele subiu ao pódio na tarde deste domingo (16) e conquistou a medalha de prata na categoria pesadíssimo do Pan Jiu-Jitsu IBJJF No-Gi Championship, nos arredores de Nat Holman Gym, no Convent Ave, em New York (EUA).

Radicado no bairro de Aparecida, na Zona Sul de Manaus, o lutador baré é uma das maiores referências brasileiras da arte suave. Ele reside e vive da modalidade nos EUA. No pesadíssimo ele fez três lutas e foi superado na final. O atleta alegou bastante desgaste e não disputou no absoluto.

"Preciso treinar mais e visar mais pontos para o ranking. Houve um certo desgaste e acabei evitando participar do absoluto, pensando nas outras disputas do calendário", explicou Thiago Reinaldo, também bicampeão mundial de jiu-jítsu.

Pan Jiu-Jitsu IBJJF No-Gi Championship

Nas quartas de final houve duelo de xarás, pela Gracie Barra, Thiago Reinaldo superou o brasileiro, e agora naturalizado norte-americano, Thiago Mendes Barros da Thiago Mendes BJJ School. Na semifinal Reinaldo detonou Joseph Cashin da Atos Jiu-Jítsu. Por dois pontos de desvantagem, o amazonense foi superado na decisão pelo norte-americano Nicholas Albin da Team Shawn Hammonds.

"Perder na final é complicado, sempre fica aquele gostinho de 'quero mais', mas a prata é muito bom, é sempre bom estar no pódio, em uma grande competição que é o panamericano sem kimono, pois é um evento muito disputado, é gratificante esse segundo lugar, claro que nosso foco é sempre ser campeão. Agora o momento é para focar nos treinos e corrigir os erros para o próximo compromisso", explicou Thiago Reinaldo.

