30 grupos participam da Olimpíada da Terceira Idade nesta sexta-feira

Manaus - Mais de 2,6 mil idosos vão participar da 20ª edição da Olimpíada da Terceira Idade, a partir desta sexta-feira (21). O intuito é promover a socialização, o esporte e a qualidade de vida da Terceira Idade de Manaus.

Em seis dias de competições, os 30 grupos inscritos, sendo 17 mantidos pela Prefeitura de Manaus e os outros 13 de forma independente, irão disputar 14 modalidades a serem realizadas no Parque do Idoso, no Sesi e na Vila Olímpica de Manaus.

A abertura oficial da Olimpíada da Terceira Idade acontece sexta-feira (21), no Parque do Idoso, mas só no sábado (22) os jogos iniciam de fato com as modalidades de dominó e bocha.

No domingo não haverá competição, as disputas retornam na segunda-feira, 24/9, na Vila Olímpica de Manaus, com jogos de gerontovoleibol e tênis de mesa.

Já na terça-feira, 25/9, os jogos disputados serão futpenâlti, chute a gol e jogo de malha, no Clube do Trabalhador (Sesi). Lance livre na cesta, taco no disco, lançamento ao alvo, argolas e natação acontecerão na quarta-feira, 26/9, no Parque do Idoso.

Na quinta-feira, 27/9, acontece as disputas de atletismo, na Vila Olímpica. Já na sexta-feira, 28/9, no Parque do Idoso, é realizado o concurso de dança, marcando assim o encerramento da 20ª edição da Olimpíada da Terceira Idade.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Amazonense Thiago Reinaldo fica com a prata no Pan de Nova York

Iranduba goleia São Raimundo por 5 a 1 em Manaus

Amazonense Taffarel Brasil vence no RJ e fatura cinturão do BTM