Com dúvida no ataque, Grêmio encara Tucumán

Ramiro em treino do Tricolor no estádio San Martin, na Argentina | Foto: Lucas Uebel/GREMIO





São Paulo (SP) – Atual campeão da Copa Libertadores, o Grêmio inicia a decisão de uma vaga nas semifinais do torneio nesta terça-feira (18). A equipe do técnico Renato Gaúcho entra em campo às 20h45 (horário de Manaus), no estádio Monumental José Fierro, para pegar o Atlético Tucumán, a principal surpresa neste estágio do torneio continental. O confronto de volta, em Porto Alegre (RS), está marcado para o dia 2 de outubro.



Este será o segundo rival argentino consecutivo do Grêmio na Libertadores, já que a equipe encarou o Estudiantes nas oitavas de final. Na ocasião, conseguiu uma emocionante classificação nos pênaltis, após vencer o jogo de volta por 2 a 1, na Arena, com um gol marcado já nos acréscimos.

A expectativa é de que o confronto das quartas não traga tanto sofrimento. Afinal, o adversário tem bem menos tradição que o Estudiantes. Por outro lado, o Tucumán vive ótimo início de Campeonato Argentino, é o vice-líder da competição, com 11 pontos em cinco jogos, e vem de vitória sobre o Tigre por 3 a 0.

Se o momento do Tucumán é bom, o do Grêmio não fica atrás. Não bastasse a classificação às quartas da Libertadores, a equipe tem conseguido bons resultados no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando a maioria dos jogos com um time reserva, e está na 5ª colocação, com 44 pontos, ainda na briga pelo título.

Se a fase é boa, Renato terá pelo menos uma dor de cabeça para resolver nesta terça. O treinador não poderá contar com suas duas opções para o comando do ataque. Jael e o reserva André estão lesionados e sequer viajaram com o elenco para a Argentina.

Com isso, Renato não terá um nome de ofício para a posição e deve adiantar Luan para fazer a função de "falso 9". Será aberta, então, uma vaga no meio de campo, e candidatos não faltam para a titularidade. Alisson e Thaciano são as principais opções, enquanto Jean Pyerre corre por fora. Pepê também pode ser escalado, mas deve ficar no banco.

Outro que poderia ocupar a vaga deixada pelos centroavantes é o meia Thonny Anderson, mas o jogador sequer treinou com o elenco na véspera do confronto e é dúvida para a partida.

Desfalque certo é o lateral Léo Moura. Titular na vitória de sábado sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, o veterano de 39 anos não tem condições de jogo e ficou em Porto Alegre. Leonardo foi confirmado como seu substituto.

Já o Tucumán chega embalado após eliminar nas oitavas o Atlético Nacional, campeão do torneio em 2016, e fará "a partida mais importante de sua história", como definiu o técnico Ricardo Zielinski. Recém-contratados, o lateral-esquerdo Matías Abero e o meia Juan Kaprof foram inscritos na competição para as quartas de final, mas devem ficar como opção no banco nesta terça.

Leia mais

Amazonense Thiago Reinaldo fica com a prata no Pan de Nova York

Iranduba goleia São Raimundo por 5 a 1 em Manaus