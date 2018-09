Pressionado, Barbieri comanda 1º treino do Flamengo após empate

Rio - Maurício Barbieri vive dias difíceis no Flamengo após empatar com o Vasco em 1 a 1, no último sábado, em Brasília, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time começou perdendo a partida realizada no estádio Mané Garrincha e só empatou graças a um gol contra do zagueiro cruzmaltino Luiz Gustavo. E a equipe conseguiu a igualdade mesmo depois de o meia rubro-negro Diego ter expulso após reclamações contra a arbitragem.

Dois dias depois do clássico, o time flamenguista se apresentou no Ninho do Urubu na tarde desta segunda-feira. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Vasco ficaram na academia realizando trabalho regenerativo comandados pelo preparador físico Roberto Oliveira. O resto do grupo realizou um coletivo no gramado.

Não é de hoje que é cogitada a possível troca de treinador no Flamengo. A situação de Barbieri passou a ser delicada com a queda de rendimento no segundo semestre. Em agosto, o time foi eliminado da Libertadores e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, no qual hoje figura na quarta colocação.

No dia 26 de setembro, o Flamengo enfrenta o Corinthians, em São Paulo, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil. Um empate leva a disputa para os pênaltis, enquanto uma vitória simples classifica o time carioca após o empate por 0 a 0 no duelo de ida do mata-mata, no Maracanã.

Pelo Brasileirão, o Flamengo retorna aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Atlético-MG, às 16 horas, no Maracanã, pela 26ª rodada da competição.

