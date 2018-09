Iranduba treina com foco em vitória na quinta contra Rio Preto

O Iranduba está a poucos dias da disputa que decide quem vai para a semifinal do Brasileirão Feminino. | Foto: Divulgação

Manaus - O Iranduba está a poucos dias da disputa que decide quem vai para a semifinal do Brasileirão Feminino. Na quinta-feira, 20, o time amazonense enfrenta o Rio Preto (SP), às 20h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, na partida de volta das quartas de final.



No jogo de ida em São José do Rio Preto, as donas da casa levaram a melhor e venceram por 1 a 0 o Iranduba, placar que deu vantagem ao time paulista.

Para sair com a classificação garantida, as guerreiras do Iranduba precisam vencer o jogo por dois gols de diferença. Caso haja um gol de vantagem a disputa vai para os penaltis.

Nesta segunda-feira, 17, elenco feminino treinou na Arena da Amazônia, palco do próximo duelo. De acordo com o técnico Adilson Galdino, essa é a semana mais importante do ano.

“É assim que nós estamos encarando este momento muito especial. O grupo todo está muito focado, estamos treinando nos preparando cada vez mais pra esse jogo de quinta-feira. Jogo esse de superação, de placar de resultado, já que nós temos que fazer dois gols de diferença pra nos classificarmos, vamos buscar isso a todo o momento", destacou Galdino.

Os ingressos já começaram a ser vendidos a R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Dezessete pontos de vendas estão espalhados pela cidade para melhor atender aos torcedores do clube.

Pontos de vendas

Loja Technos - Rua Mogno, 600, Distrito Industrial – 9h às 18h



Loja Dumont - Rua Mandií, Distrito Industrial - 9h às 18h

Quiosque Garagem Acessórios Automotivos - Studio 5 Mall – 10h às 21h

Banca do Miguel - Feira do Santo Antônio, Próx a Câmara Municipal – 8h às 17h

Quiosque “Os Barés” – Shopping Manaura – Av. Umberto Calderaro, Adrianópolis – 10h às 22h

Lojas TOP Sport - Av. Sete de Setembro, 961 – Centro - 8h às 18h30

Hyper Sport - DB Japiim - Av. Rodrigo Otávio, 3810 – Japiim - 8h às 22h

Hyper Sport - Rua do Comércio, 3 – Parque Dez - 8h às 18h

Hyper Sport - Carrefour Flores - Av. Djalma Batista, 276 – Box 8 – Flores - 8h às 20h

Hyper Sport - Sumaúma Park Shopping - Av. Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova - 10h às 22h

Hyper Sport - DB Ponta Negra - Av. Cel. Teixeira, 7687 – Loja 30 – Nova Esperança - 10h às 22h

Hyper Sport - DB Paraíba - Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, 1128 – Loja 3 - 9h às 22h

Hyper Sport - Plaza Shopping - Av. Djalma Batista, 2100 – Loja 22 – Chapada - 10h às 22h

Hyper Sport - Uai Shopping São José - Av. Cosme Ferreira – São José Operário - 10h às 22h

Secretaria de Educação de Iranduba - Av. Amazonas, Iranduba, procurar Sra. Marta Helena. 8h às 18h

Boutique do torcedor - Av. Carvalho Leal, 1092 – Cachoeirinha – 8h às 17h

Motomaq - Rua Miranda Leão 478 - Centro. 7h30 às 17h

