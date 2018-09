Disponível segundo lote de ingressos do clássico Brasil e Argentina

Manaus - O clássico entre Brasil e Argentina no futsal está marcado para a próxima terça-feira (25), às 19h30, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul. O Desafio das Américas de Futsal vai contar ainda com a presença do craque brasileiro Falcão, considerado o maior jogador de futsal do mundo em todos os tempos.

"Tenho um carinho muito grande por Manaus. É sempre muito bacana jogar aí e vai ser muito legal estar com vocês. E vamos lotar o ginásio. Espero todos lá!", convidou Falcão.

Os ingressos estão disponíveis no site e nos stands da Alô Ingressos dos shoppings Manauara (Avenida Recife), Sumaúma (Cidade Nova), Amazonas (Avenida Djalma Batista) e ViaNorte (Monte das Oliveiras).

Os valores da meia entrada via internet são R$ 50 (anel superior) e R$ 70 (anel inferior) mais taxa. Já nos stands da empresa Alô Ingressos nos shoppings da cidade, os preços de meia entrada são R$ 55 (anel superior) e R$ 75 (anel inferior).

Meia entrada solidária

Quem levar 1 kg de alimento, não perecível, no ato da compra de ingressos nos pontos físicos, poderá adquirir a meia entrada mesmo sem ser portador do benefício. Quem comprar pela internet, o alimento pode ser entregue na entrada, no dia do evento. O montante arrecadado será doado a instituições sociais do Estado.

Pela internet

Preços de meia entrada:

R$ 50 (anel superior) + taxa

R$ 70 (anel inferior) + taxa

Pontos físicos

Os ingressos estão disponíveis no stands da Alô Ingressos nos shoppings Manauara (Avenida Recife), Sumaúma (Cidade Nova), Amazonas (Avenida Djalma Batista) e ViaNorte (Monte das Oliveiras)

Preços de meia entrada:

Anel superior: R$ 55

Anel inferior: R$ 75

