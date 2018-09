Iranduba recebe Rio Preto em busca da classificação

Manaus - A partir das 20h desta quinta-feira (20), o Iranduba começa a definir seu futuro no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Diante do Rio Preto-SP, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Hulk contará com o apoio da torcida para reverter a derrota sofrida no jogo da ida, no interior paulista.

Na quarta-feira da semana passada (12), no primeiro confronto entre as equipes, o time comandando pelo técnico Adilson Galdino acabou superado por 1 a 0. Para avançar à semifinal da competição, o Iranduba precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por apenas um tento de vantagem, leva a disputa para os pênaltis. As paulistas jogam pelo empate para seguir adiante e encarar a Ferroviária-SP, que ontem (19) passou pelo Santos.

De acordo com o técnico alviverde, o confronto desta quinta é o mais importante do ano para o clube, que em 2017 chegou até à semifinal da competição, onde acabou sendo eliminado pelo Santos.

“É assim que nós estamos encarando este momento muito especial. O grupo todo está muito focado, estamos treinando, nos preparando cada vez mais para esse jogo. Jogo esse de superação, já que nós temos que fazer dois gols de diferença para nos classificarmos. Vamos buscar isso a todo o momento. Diante do nosso torcedor, na nossa casa, com todo respeito ao Rio Preto que é nosso adversário, mas nós também somos fortes dentro de casa, tanto é que durante o campeonato nós não perdemos aqui e a presença do torcedor com certeza fará toda a diferença”, destacou Galdino.

A diretoria do Iranduba não divulgou a parcial de venda de ingressos e nem quantos foram colocados à venda para o confronto desta quinta. Os bilhetes ainda poderão ser adquiridos nas bilheterias da arena a partir das 17h.