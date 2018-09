Bélgica e França dividem liderança no topo do ranking da Fifa

Em sua segunda atualização após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o ranking da Fifa contou com uma novidade nesta quinta-feira. Pela primeira vez desde a sua criação, há 25 anos, houve um empate no topo da lista, com Bélgica e França dividindo a posição. O Brasil segue na terceira colocação.

O empate na ponta se deve ao ligeiro crescimento da Bélgica nesta atualização do ranking. Na lista passada, os belgas ocupavam a segunda colocação, logo atrás da líder França, campeã mundial em solo russo. O time belga cresceu após obter duas vitórias nas últimas datas Fifas, incluindo o triunfo na estreia na nova Liga das Nações. Agora as duas seleções somam 1.729 pontos, dividindo a primeira colocação.

O Brasil vem logo atrás, figurando em terceiro, com 1.657, após vitórias sobre Estados Unidos e El Salvador, em amistosos disputados nos dias 8 e 11 deste mês, em solo norte-americano. O time comandado pelo técnico Tite voltará a campo em outubro para amistosos com Arábia Saudita e Argentina, nos dias 12 e 16, ambos na Arábia Saudita.

Na lista passada, os belgas ocupavam a segunda colocação, logo atrás da líder França | Foto: Divulgação





A equipe nacional, contudo, pode perder posições na próxima atualização do ranking em caso de tropeços. Isso porque rivais como Croácia (1.634), Uruguai (1.632) e Inglaterra (1.612) estão próximos na lista, em quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente.

A única outra mudança no Top 10 foi a queda de uma posição da Dinamarca, que agora aparece em décimo lugar. Antes o time dinamarquês dividia a nona posição com a Espanha, que segue nesta colocação.

Tentando recuperar terreno na lista, a Alemanha ganhou três postos. Campeã mundial em 2014, o time alemão sofreu forte queda na primeira lista pós-Copa da Rússia ao ficar longe de defender o título - caiu logo na primeira fase. Figurou, então, no 15º lugar. Agora aparece em 12º.

Em uma atualização de pouca mobilidade entre os países, quem mais subiu foi a Ucrânia, ao galgar seis colocações. O time europeu aparece no 29º posto. Longe das primeiras colocações, a Itália ganhou um posto e voltou ao Top 20. Ao superar o Peru na lista, figura no 20º lugar.

A próxima atualização do ranking da Fifa está marcada para o dia 25 de outubro.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º - Bélgica, 1.729 pontos

1º - França, 1.729

3º - Brasil, 1.663

4º - Croácia, 1.634

5º - Uruguai, 1632

6º - Inglaterra, 1.612

7º - Portugal, 1.606

8º - Suíça, 1.598

9º - Espanha, 1.597

10º - Dinamarca, 1.581

11º - Argentina, 1.575

12º - Chile, 1.568

12º - Alemanha, 1.568

14º - Colômbia, 1.567

15º - Suécia, 1.550

15º - México, 1.550

17º - Holanda, 1.540

18º - Polônia, 1.537

19º - País de Gales, 1.536

20º - Itália, 1.526