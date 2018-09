Oitavas de final da Copa Interbairros começa neste sábado em Manaus

A competição é uma realização da Liga Regional Desportiva da Amazônia (Lirdam). | Foto: Divulgação

Manaus -Finalizada a fase classificatória, a Copa Interbairros de Futebol sub-19 entra agora nas oitavas de final, com jogos eliminatórios de ida e volta. Amanhã (22), serão realizadas cinco partidas. Já no domingo (23), o complemento da rodada contará com mais três confrontos. A competição é uma realização da Liga Regional Desportiva da Amazônia (Lirdam).



As equipes classificadas em primeiro lugar dentro de suas chaves jogam por dois resultados iguais e decidem a vaga para próxima fase em seus domínios, devido a melhor campanha na primeira etapa. Já os demais confrontos, os vencedores nos jogos de ida das oitavas levam a vantagem do empate na partida de volta.

Caso haja a igualdade do resultado no segundo jogo, a decisão será na cobrança de penalidades. Em todos os confrontos, os times visitantes vencendo pela diferença de três gols, automaticamente garantem vaga nas quartas de final.

Melhor campanha

Detentor da melhor campanha, sendo a única equipe a vencer os três jogos na primeira fase e melhor ataque com 21 gols marcados e apenas três sofridos, o Adrianópolis entra nas oitavas com status de grande favorito. Pela frente, o time encara o Lírio do Vale, no sábado, às 13h, no Campo do Buração, bairro homônimo, Zona Oeste da cidade.

O técnico do Adrianópolis, Leandro Lima, não considera sua equipe favorita, apesar da boa campanha.

"Não vejo favoritismo do meu time porque a equipe do Itália (Lírio do Vale) foi campeã de uma das edições da Copa Interbairros, além disso, tem excelentes jogadores que participam dos campeonatos chancelados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF)", reconheceu.

Tradicional

Tradicional no futebol amador, a equipe da Compensa vai enfrentar o Aleixo I/Morada do Sol, no domingo, às 17h, no Campo do Cean, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul.

O treinador da Compensa, Zé Maria, fez uma análise do próximo adversário.

"Com relação ao nosso adversário, entendemos que serão dois jogos bastante difíceis, principalmente quando se trata de perde-sai", disse.