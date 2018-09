Com Marta e Formiga, Vadão convoca Brasil para amistoso com Inglaterra

O técnico Vadão anunciou nesta quinta-feira a convocação da seleção brasileira feminina para o seu próximo compromisso, o amistoso contra a Inglaterra, marcado para 6 de outubro. A relação de 22 jogadoras conta com a craque Marta e algumas novidades em comparação aos compromissos anteriores, sendo a principal delas a presença da veterana Formiga.

Em relação aos recentes confrontos com o Canadá, a relação tem quatro novidades. Duas são jogadoras com longo histórico na seleção, casos de Formiga, de 40 anos, e da zagueira Tamires. Já as outras duas, ambas atacantes, são jogadoras que participaram há alguns meses do Mundial Sub-20: Geyse e Kerolin.

Ao divulgar a lista de convocadas por Vadão, a CBF também explicou que as jogadoras que atuam no futebol nacional - são apenas cinco - vão viajar em 2 de outubro, se juntando àquelas que estão em times do exterior no dia seguinte, em Londres.

O amistoso contra a Inglaterra está marcado para o Estádio Meadow Lane, localizado em Nottingham, e será às 8h30 (horário de Brasília) do dia 6. O compromisso é mais um passo da preparação do Brasil para o Mundial, que vai ser disputado no próximo ano na França.

Em 2018, a seleção feminina se classificou ao Mundial ao conquistar o título da Copa América, realizado no Chile. A equipe foi a terceira colocada entre os quatro participantes do Torneio das Nações, realizado nos Estados Unidos. Além disso, perdeu um amistoso para o Canadá e venceu um jogo-treino.

Confira a lista de jogadoras convocadas por Vadão:

Goleiras: Bárbara (Kindermann) e Aline (Tenerife/Espanha).

Defensoras: Mônica (Orlando Pride/EUA), Bruna Benites (Meizhou Huijun/China), Rafaelle (Changchun Volkswagen/China), Tayla (Santos) Rilany (Atlético de Madrid/Espanha), Letícia (Sportsclub Sand/Alemanha), Fabiana (Wuhuan Chedu/China) e Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca).

Meio-campistas: Andressa Alves (Barcelona/Espanha), Formiga (Paris Saint-Germain/ França), Thaisa (Milan/Itália) Andressinha (Portland Thorns/EUA), Camila (Orlando Pride/EUA) e Marta (Orlando Pride/EUA).

Atacantes: Debinha (North Carolina Courage/EUA), Kerolin (Ponte Preta), Adriana (Corinthians), Raquel (Ferroviária), Ludmila (Atlético de Madrid/Espanha) e Geyse (Benfica/Portugal).

