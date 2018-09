Iranduba é eliminado do Campeonato Brasileiro de futebol feminino

Manaus - Mesmo atuando dentro de casa, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Iranduba não conseguiu reverter a desvantagem sofrida na partida de ida, em São Paulo, quando perdeu por 1 a 0, e acabou eliminado nas quartas de finais da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.



O fracasso veio após o empate por 1 a 1 com o Rio Preto (SP). O resultado poderia ter sido diferente, já que a capitã do Hulk da Amazônia, Djeni, desperdiçou um pênalti no final da primeira etapa.

Contando com o apoio de pouco mais de 1.600 torcedores, o Iranduba iniciou o duelo contra o Rio Preto pressionando.

Para fortalecer o ataque, o técnico Adilson Galdino montou o setor ofensivo com Mayara, Elisa e Giovanna. Apesar disso, quem abriu o marcador foram as paulistas. Aos 43 minutos, a atacante Negona recebeu belo passe de Maria Jesus, e com muita calma, apenas deslocou Maike para marcar.



A resposta das meninas do Hulk não demorou a acontecer. Kelen caiu dentro da área e o árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso marcou pênalti. Cobradora oficial da equipe, Djeni partiu para a marca da cal, mas parou na arqueira Rosany.



Na segunda etapa, o Iranduba partiu para o ataque atrás dos gols necessários para manter vivo o tão sonhado desejo do inédito título Brasileiro.

Apesar da vontade e do ímpeto, as representantes do Amazonas balançaram as redes apenas uma vez, com Giovanna, aos 14 minutos da etapa final.

Nos últimos minutos da partida, o Hulk ainda tentou organizar uma blitz, porém, não obteve sucesso.

Classificado, o Rio Preto (SP) vai encarar a Ferroviária (SP). A outra semifinal será entre Flamengo e Corinthians.

